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При завершении украинского конфликта Киеву придётся отказаться от некоторых территорий. Речь идёт о землях, которые были утрачены в ходе боевых действий.
Об этом пишет издание The American Conservative. В публикации отмечается, что, как и в большинстве противостояний с неопределённым исходом, мирное соглашение наверняка окажется очень неприятным для Украины. По словам автора материала, России нет никакого смысла покидать поле боя «с пустыми руками».
Автор статьи практически уверен, что Украине придётся поступиться значительной частью территорий. Возможно, они отойдут России в качестве подконтрольной буферной зоны или под каким-то другим предлогом.
Также обозреватели указывают, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа нынешний политический курс страны радикально изменится, а переговоры по мирному урегулированию на Украине станут реальностью.
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Автор статьи практически уверен, что Украине придётся поступиться значительной частью территорий. Возможно, они отойдут России в качестве подконтрольной буферной зоны или под каким-то другим предлогом.
Также обозреватели указывают, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа нынешний политический курс страны радикально изменится, а переговоры по мирному урегулированию на Украине станут реальностью.
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Александр Бойцов