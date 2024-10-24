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Украинские войска отброшены со своих позиций на всех фронтах и по всем основным направлениям. Это касается и Донбасса, и Новороссии, и Курской области.
Такой несколько даже истерический материал опубликовало издание Conversation. Кроме того, в Вооружённых силах Украины просто-напросто заканчиваются солдаты, а это является ещё более важным, добавляет автор публикации. Обозреватель развивает свою мысль, указывая на то, что на протяжении всего 2024 года Украина теряла позиции и оставляла территории. Теперь украинские войска находятся в крайне тяжёлом положении под Селидово, где вполне может повториться ситуация Угледара, который уже сдан, поясняет журналист.
Грядущей зимой предстоит страшное сражение за Красноармейск (украинское название — Покровск - прим. ред.). Автор статьи предупреждает, что и эта битва может закончиться поражением для ВСУ. Крым, Донецк, и Луганск уже потеряны, что понимают уже и сами украинцы, но это может стать только началом, резюмируется в публикации.
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Александр Бойцов