Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Для начала переговоров по завершению конфликта Украине необходимо вернуться к границам 2022 года. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам Ермака, при этом Киев не готов идти на территориальные уступки ради мирного соглашения.
Перед началом мирных переговоров Украина должна стать членом Североатлантического альянса, заключил Ермак.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Чтобы начать переговоры, нужно вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного вторжения РФ. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года, — отметил глава офиса Зеленского.
Перед началом мирных переговоров Украина должна стать членом Североатлантического альянса, заключил Ермак.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова