AC: США не верят в победу Украины

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США потеряли веру в победу Украины, поэтому начали подталкивать Украину к переговорам с Москвой.
Об этом рассказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
Автор статьи отметил, что заявления Америки об Украине сильно изменились. В начале конфликта Белый дом заявлял о захвате Крыма и поражении РФ. Сейчас начал настаивать на дипломатическом решении конфликта и сохранении за РФ новых территорий.
Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».
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«Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины. Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны вести переговоры», — написал Бэндоу.
«Вернуть Донбасс и Крым. Обезоружить Москву. Сломить Россию. Однако теперь цель союзников скорее состоит в том, чтобы подготовить Киев к переговорам», — написал в заключении Даг Бэндоу.Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.
Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».
«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.Читайте также:
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Мария Фирсова