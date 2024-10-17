«Ад для тыловиков»: чем обернётся поставка истребителей Mirage для Киева

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Истребители четвёртого поколения Mirage 2000, которые Франция обещает передать Украине, станут дополнительной нагрузкой для тыловых подразделений, обслуживающих различные типы летательных аппаратов. Об этом заявил военкор Андрей Коц в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что для тыла ВСУ эксплуатация таких самолётов станет «сущим адом». Теперь им придётся разбираться не только с истребителями F-16, но и с Mirage 2000, которые совершенно не похожи на них.
Также, по словам Коца, «Миражи» отличаются высокой аварийностью. Существует статистика, из которой следует, что из 614 истребителей, произведённых с 1983 по 2007 год, разбились 59. К тому же, усложняет ситуацию поставка не самых новых истребителей Киеву. В связи с этим украинским техникам придётся приложить больше усилий, чтобы поддерживать их нормальное лётное состояние.
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Анастасия Чинкова