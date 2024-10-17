«Ад для тыловиков»: чем обернётся поставка истребителей Mirage для Киева

Установление контроля над Максимильяновкой в ДНР позволяет российской армии выйти в сторону Краматорска и Славянска, что завершит задачу по освобождению Донецкой Республики. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает «Лента.ру».