Администратор телеграм-канала «Архангел Спецназа Z» Егор Капинский погиб на СВО

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Один из администраторов телеграм-канала «Архангел Спецназа Z» Егор Капинский с позывным Щит погиб на СВО. Об этом сообщил сам канал. Боец воевал, как отмечается, на донецком направлении.
По информации «Архангел Спецназа Z», Капинский участвовал в штурмовых действиях и погиб в стрелковом бою. Подписчики могут помнить его, пишет канал, по добрым «кружочкам» и фразе «А чего приуныли то?».
Ранее телеграм-канал Baza писал, что арестованный военблогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны России с последующей отправкой в зону СВО. Уголовное дело в отношении блогера, как утверждалось, приостановили.
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«Это невосполнимая потеря. Егор был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела, память о нем останется навсегда в наших сердцах», — сказано в публикации.
Ранее телеграм-канал Baza писал, что арестованный военблогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны России с последующей отправкой в зону СВО. Уголовное дело в отношении блогера, как утверждалось, приостановили.
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Данил Пономарев