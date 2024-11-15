Арестованный военблогер «Тринадцатый» подписал контракт в зону СВО

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Арестованный военблогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны России с последующей отправкой в зону СВО. Об этом пишет телеграм-канал Baza. Уголовное дело в отношении блогера, как отмечается, приостановили.
По данным канала, Гузенко уже освободили из-под стражи, он готовится к отправке в зону специальной военной операции.
Напомним, 7 октября суд заключил Гузенко под стражу сроком на два месяца. Его задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.
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