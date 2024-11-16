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Боевики ВСУ утратили контроль над всей линией фронта из-за нападения в Курской области, считает бывший морпех США Брайан Берлетик в разговоре с YouTube-каналом Danny Haiphong.
«Вторжение в Курскую область стоило Украине всей линии соприкосновения от Запорожья через Донбасс и до Харькова», — сказал Берлетик.Аналитик уточнил, что в зоне боевых действий бойцы ВС РФ превосходят украинских боевиков и продвигаются вперед, наращивая темп.
«Они (ВСУ) взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена», — заключил эксперт.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью денацифицировать и демилитаризовать республику.
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