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Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

За сутки российские войска уничтожили шесть складов с боеприпасами украинской армии и успешно отразили девять контратак противника. По данным Минобороны, потери Вооруженных сил Украины составили более 1755 человек. О последних событиях в зоне СВО на 16 ноября расскажет «Радио 1».


Курская область


ВСУ продолжают маневренную оборону в Курской области. Противником совершена неудачная контратака у Ольговского леса. На южном фланге Суджанского направления российские силы продолжают наступление в районе Плёхово. Идут встречные бои. Штурмовые группы войск РФ с тяжелыми боями продвинулись в лесные массивы вблизи населенного пункта Малая Локня. Российскими войсками пресечена попытка переброски подкреплений противника из населенного пункта Журавка.

Купянское направление


В Купянске российские военные после интенсивной артиллерийской подготовки заняли позиции на сахарном комбинате. По украинской бронетехнике и складам горюче-мазочных материалов наносятся постоянные удары. Работа военных осложнена большим количеством дронов противника в воздухе.

Донецкое направление


По занятой российскими военными территории ДНР противник ведет обстрел из ствольной артиллерии и ударными БПЛА. В Центрально-Городском районе Горловки и в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа есть пострадавшие из числа гражданского населения. Получены сведения о применении снарядов кассетного типа.

Красноармейское (покровское) направление


Официально подтверждено освобождение населенного пункта Степановка. Отмечается продвижение войск РФ на юг от линии Солнецевка-Вознесенка. В населенных пунктах Петровка, Пустынка и Пушкино ликвидированы операторы беспилотников.

Угледарское направление


Российские войска продолжают наступление к Великой Новоселке и Дзержинску. Боевые действия ведутся в Новодаровке и Ильинке. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ленинское и Макаровка. Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Харьковское направление


На Харьковском направлении были поражены формирования иностранных наемников, а также личный состав и техника 122-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины составили до 70 военнослужащих, а также четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами. Продолжаются позиционные бои в районе Липцев и Волчанска.

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#украина
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке третьих стран
16 ноября 2024, 17:41

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. Об этом он заявил в интервью «Украинскому радио». По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.
«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной <...> Если мы говорим <...> в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины», — сказал он.
Ранее бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что если будущий президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать невыгодный мир, то на Украине могут начаться массовые беспорядки. Он добавил, что Киев без денег может лишиться позиций целиком, из-за чего Зеленский, возможно, пойдет на диалог, а в республике может начаться хаос.

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Кулеба назвал условия для беспорядков на Украине
Кулеба: Украину ждут беспорядки в случае подписания Киевом невыгодного мира
16 ноября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Vadven

Если будущий президент США Дональд Трамп вынудит Украину подписать невыгодный мир, то в республике могут начаться массовые беспорядки, пишет в своем материале для The Economist экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Он считает, что Владимир Зеленский не сразу уступит Трампу, если тот откажется помогать киевскому режиму. Кулеба добавил, что Киев без денег может лишиться позиций целиком, из-за чего Зеленский, возможно, пойдет на диалог, а в республике может начаться хаос.

Украинский дипломат заключил, что подобное положение дел может привести к тому, что Россия завоюет Украину.

Ранее нардеп Верховной рады Украины раскрыл судьбу Владимира Зеленского.

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«Не настало ли время?»: Захарова ответила Бербок на слова о ракетах для Киева
Захарова указала Бербок на проявления нацизма в ФРГ
16 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Mordolff

Дипломат МИД РФ Мария Захарова задала министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок пять вопросов, указывающих на поддержку нацизма в сегодняшней Германии. Их Захарова опубликовала в Telegram-канале.
«Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Во-вторых, не настало ли время переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта? В-третьих, не настало ли время перестать за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов? В-четвёртых, не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне в ФРГ? В-пятых, не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?» — вопросила официальный представитель МИД РФ.
Так она ответила Бербок на ее слова о необходимости поставить Украине крылатые ракеты.

Кроме того, Захарова назвала Бербок «оголтелой ксенофобкой» и отметила, что по официальному заявлению Берлина, блокада Ленинграда якобы не являет собой акт геноцида, учитывая, что в блокадные годы погибло больше мирных людей, по оценкам специалистов, нежели в Гамбурге, Дрездене, Токио, Нагасаки и Хиросиме вместе.

Ранее Анналена Бербок заявила, что пришло время дать Киеву крылатые ракеты.

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«На незадачливого комика»: на Украине раскрыли судьбу Зеленского
Александр Дубинский: Зеленского сделают крайним и повесят на него обвал фронта
16 ноября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Silent_GOS

На Владимира Зеленского повесят обвал фронта и сделают крайним, заявил в Telegram-канале нардеп украинского парламента Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене.
«Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? "Всю вину свалят на незадачливого комика, а Украину снова поделят русские с американцами на глобальном уровне...» — говорится в публикации нардепа.

Дубинский резюмировал, что подносящие Зеленскому указы и справки будут в стороне, а вот глава киевского режима ответит за решения «ставки».

Полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая 2024 года, однако в республике действует военное положение, на фоне которого политик узурпировал власть.

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«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе
Аналитик Меркурис: будущая администрация Трампа пришла к консенсусу по Украине
16 ноября 2024, 16:28

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Члены будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа пришли к консенсусу по Украине. Об этом в своем YouTube-блоге рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект «Украина» поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединенных Штатов и не дал того, что обещал», — сказал эксперт.
Меркурис уверен, что будущие власти США не собираются вкладывать в Киев, как это делает действующая. Таким образом республиканцы не поддадутся на провокационные заявления по поводу того, что Украине нужна еще большая поддержка, добавил Меркурис.

«Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект. <...> Это проект, который терпит неудачу», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, сколько украинцев потеряли бронь от мобилизации.

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#сша
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#война
#сво
#конфликт
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Десятки тысяч украинцев лишили брони от мобилизации
NV: десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации после аудита
16 ноября 2024, 16:20

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации после нового аудита, связанного с изменением законодательства. Об этом сообщает издание NV. Те, у кого бронь осталась, как отмечается, все равно должны пройти проверку.
«Десятки тысяч мужчин призывного возраста потеряли бронь, а те, кто сохранил, должны пройти проверку», — сказано в материале.
По информации издания, после того как власти изменили критерия для получения брони, порядка 10% различных организаций потеряли возможность бронировать своих сотрудников от мобилизации.
«Это последствия аудита критических предприятий, который закончился 15 ноября», — пишет NV.
Сообщается, что окончательно законодательные изменения вступят в силу с 1 декабря 2024 года.

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На Украине набросились на Маска из-за ситуации под Курском
Стариков: ВСУ терпят крах под Курском из-за отказа Илона Маска включить Starlink
16 ноября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/N-sky

У боевиков ВСУ большие трудности на курском направлении, поскольку там не функционирует спутниковая связь Starlink американского миллиардера Илона Маска. Об этом в разговоре с политологом Вадимом Карасевым заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
«Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает», — прокомментировал собеседник.
Стариков считает, что боевики не в состоянии удержать позиции на Курщине еще и потому, что отсутствуют фортификационные сооружения.

Нападение на Курскую область произошло ранним утром 6 августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и росгвардейцев.

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На Украине раскрыли, из-за чего забил тревогу Зеленский
«Страна.ua»: Зеленский бьет тревогу из-за стремления Запада закончить конфликт
16 ноября 2024, 15:20

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта. Об этом информирует «Страна.ua».
Согласно информации источника, Зеленский уже сделал несколько резких заявлений в адрес союзников. Главный страх предводителя киевского режима заключается в том, что западные государства могут настоять на отказе Украины от части территорий.

Примечательно, что избранный президент США Трамп многократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за один день.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#страх
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#мид
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Глава МИД Индии заявил об усталости мира от конфликта на Украине
Глава МИД Индии Джайшанкар констатировал усталость мира от конфликта на Украине
16 ноября 2024, 14:30

Фото: istockphoto.com/ru/Alex Kochev

Мир ждет конца конфликта на Украине. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар на конференции, организованной изданием The Hindustan Times.
Министр подчеркнул, что конфликт должен закончиться как можно скорее, так как всем пришлось заплатить высокую цену, а не только действующим сторонам противостояния. Джайшанкар оценил и то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после начала спецоперации поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава МИД Индии добавил, что мир уже истощен. Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана, поскольку власти не думают, что это их дело, пояснил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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