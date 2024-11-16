Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО

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За сутки российские войска уничтожили шесть складов с боеприпасами украинской армии и успешно отразили девять контратак противника. По данным Минобороны, потери Вооруженных сил Украины составили более 1755 человек. О последних событиях в зоне СВО на 16 ноября расскажет «Радио 1».
Курская область
ВСУ продолжают маневренную оборону в Курской области. Противником совершена неудачная контратака у Ольговского леса. На южном фланге Суджанского направления российские силы продолжают наступление в районе Плёхово. Идут встречные бои. Штурмовые группы войск РФ с тяжелыми боями продвинулись в лесные массивы вблизи населенного пункта Малая Локня. Российскими войсками пресечена попытка переброски подкреплений противника из населенного пункта Журавка.
Купянское направление
В Купянске российские военные после интенсивной артиллерийской подготовки заняли позиции на сахарном комбинате. По украинской бронетехнике и складам горюче-мазочных материалов наносятся постоянные удары. Работа военных осложнена большим количеством дронов противника в воздухе.
Донецкое направление
По занятой российскими военными территории ДНР противник ведет обстрел из ствольной артиллерии и ударными БПЛА. В Центрально-Городском районе Горловки и в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа есть пострадавшие из числа гражданского населения. Получены сведения о применении снарядов кассетного типа.
Красноармейское (покровское) направление
Официально подтверждено освобождение населенного пункта Степановка. Отмечается продвижение войск РФ на юг от линии Солнецевка-Вознесенка. В населенных пунктах Петровка, Пустынка и Пушкино ликвидированы операторы беспилотников.
Угледарское направление
Российские войска продолжают наступление к Великой Новоселке и Дзержинску. Боевые действия ведутся в Новодаровке и Ильинке. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ленинское и Макаровка. Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
Харьковское направление
На Харьковском направлении были поражены формирования иностранных наемников, а также личный состав и техника 122-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины составили до 70 военнослужащих, а также четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами. Продолжаются позиционные бои в районе Липцев и Волчанска.
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Елена Генералова