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Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена собирается втянуть Румынию в украинский конфликт. Такое заявление сделал кандидат на пост главы страны Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea.
«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине, пытаясь втянуть в войну Румынию», — отметил румынский политик.
Также Джеорджеску добавил, что нынешний президент Клаус Йоханнис ведет страну к войне в погоне за интересами Запада.
Напомним, что Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов в связи с жалобами общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур.
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Иван Мусатов