«Очень не нравится»: Трамп высказался о переговорах с Путиным

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Новоизбранный президент США Дональд Трамп не хочет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным по Украине до своей инаугурации 20 января. Республиканец посчитал такие контакты до возвращения в Белый дом неуместными.
«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации — прим. ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине — прим. ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту», — сказал Трамп в рамках выступления в Мар-а-Лаго.Он пока не назвал даже приблизительной даты встречи со своим российским коллегой.
Перед этим Трамп заявил, что понимает требования России о недопустимости вхождения Украины в блок НАТО.
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