«Я надеюсь»: Трамп дал новое обещание по завершению конфликта на Украине

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Будущий глава Белого дома Дональд Трамп надеется прекратить конфликт на Украине за полгода. Об этом республиканец заявил в своей речи в Мар-а-Лаго.
«Я надеюсь, за шесть месяцев все удастся. Ну, возможно немного раньше», — сказал Трамп.Он добавил, что кризис не должен был начаться, а также еще раз подчеркнул, что при его президентстве кровопролития бы не произошло. Трамп убежден, что обе стороны конфликта «теряют свою молодежь в этом противостоянии».
Перед этим Дональд Трамп заявил, что не считает уместным встречаться по Украине со своим коллегой из России Владимиром Путиным до инаугурации. Заокеанский политик считает, что сначала он должен официально вернуться в Белый дом.
Читайте также:
Трамп сделал неожиданное заявление об Украине, России и НАТО
«Всегда»: стало известно о главном секрете Зеленского
В Грузии Макрону дали один совет
Никита Кротов