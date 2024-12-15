Администрация Курахово запрещала оказывать гуманитарную помощь русскоговорящим

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Кураховская городская администрация отказывала русскоговорящим жителям в оказании гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшую сотрудницу администрации Алину.
«Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — рассказала Алина.
Курахово является городом западной части Донецкой Народной Республики. Он расположен в 46 километрах от центра региона. Населенный пункт является крупнейшим в юго-западной части Донбасса. Курахово дольше всех оставался под контролем украинских вооруженных сил после освобождения Угледара. Благодаря взятию Курахово армия России может дальше продвигаться к западной границе ДНР.
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