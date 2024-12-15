Депутат Рады заявил о невозможности Украины участвовать в переговорах с позиции силы

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Украина не сможет улучшить свои позиции, чтобы войти в процесс мирных переговоров с Россией с позиции силы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Как высказался депутат в своем telegram-канале, при режиме Владимира Зеленского диалог о завершении украинского конфликта будет невозможен. Дубинский отметил, что для старта мирных переговоров следует избавиться от политической верхушки во главе с Зеленским.
Стоит отметить, что на данный момент Александр Дубинский находится в СИЗО. Его обвиняют в государственной измене.
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