Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Депутат Рады заявил о невозможности Украины участвовать в переговорах с позиции силы

Депутат Рады заявил о невозможности Украины участвовать в переговорах с позиции силы

Дубинский: Украина не сможет участвовать в переговорах с Россией с позиции силы
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Украина не сможет улучшить свои позиции, чтобы войти в процесс мирных переговоров с Россией с позиции силы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.


Как высказался депутат в своем telegram-канале, при режиме Владимира Зеленского диалог о завершении украинского конфликта будет невозможен. Дубинский отметил, что для старта мирных переговоров следует избавиться от политической верхушки во главе с Зеленским.

Стоит отметить, что на данный момент Александр Дубинский находится в СИЗО. Его обвиняют в государственной измене.

Читайте также:

Шольц высказался о поставках дальнобойного оружия Киеву

«Ухо востро»: эксперт о планах Зеленского по завершению конфликта на Украине

Эксперт ответил, в чем выгода Зеленского от конфликта на Украине
#сво
#украина
#переговоры
СЦКК: за сутки ВСУ совершили 29 ударов по ДНР 84 боеприпасами
15 декабря 2024, 01:05

Фото: iStock/lusia599

За прошедшие сутки украинские войска совершили 29 ударов по Донецкой Народной Республике, выпустив 84 боеприпаса. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным ведомства, обстрелы совершались по горловскому направлению. В результате ударов было повреждено 3 автомобиля, 2 объекта гражданской инфраструктуры и 11 жилищных строений.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в результате атаки дрона-камикадзе пострадал житель Брянской области. У него зафиксированы осколочные ранения рук, ног и брюшной полости.

Читайте также:

Над рядом областей Украины объявлена воздушная тревога

Над Сочи прогремело несколько взрывов

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий
#всу
#днр
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Брянской области получил ранение после атаки дрона ВСУ
Богомаз: житель села в Брянской области получил ранение после атаки дрона ВСУ
15 декабря 2024, 00:48

Фото: iStock/Iulianna Est

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшем жителе региона после атаки дрона ВСУ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — заявил глава региона.

Богомаз отметил, что удар дроном-камикадзе был совершен по селу Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавший направлен в больницу, где ему ​была оказана вся необходимая помощь.

​Читайте также:

Над Сочи прогремело несколько взрывов

Над рядом областей Украины объявлена воздушная тревога

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий
#пострадавший
#происшествия
#всу
#беспилотник
#дрон
#брянская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над рядом областей Украины объявлена воздушная тревога
РИА Новости: в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
15 декабря 2024, 00:07

Фото: iStock/Silent_GOS

На территории Украины объявлена воздушная тревога в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает РИА Новости.
«Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины», — пишут в издании со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно предоставленным данным, в Житомирской области тревога объявлена в 22:17, в Ровненской — в 22:55, в Черкасской — в 23:08, в Хмельницкой — в 23:30 по московскому времени.

«Радио 1» сообщало, что 14 декабря жители Сочи рассказали о ряде взрывов над городом. Беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны.

Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий

В Херсонской области сбили украинский самолет

Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников
#воздушная украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Сочи прогремело несколько взрывов
Shot: жители Сочи рассказали о взрывах над городом и работе ПВО
14 декабря 2024, 23:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Сочи сработала система противовоздушной обороны, а над городом прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает Shot.
«... около 20 минут назад услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи», — пишут в telegram-канале со ссылкой на жителей.
Также серия взрывов наблюдалась над поселком Вардане. По предварительным данным, российское ПВО сработало по беспилотникам в акватории Черного моря.

На данный момент известно о сбитии пяти БПЛА над регионами России. Работа ПВО зафиксирована в Курской, Белгородской, Брянской областями и над Черным морем, сообщило Минобороны.

Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий

В Херсонской области сбили украинский самолет

Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников
#дрон
#бпла
#сочи
#всу
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц высказался о поставках дальнобойного оружия Киеву
DPA: Канцлер ФРГ Шольц против поставок дальнобойного оружия Украине
14 декабря 2024, 23:05

Фото: istockphoto/photosvit

Глава кабмина ФРГ и кандидат на должность канцлера Олаф Шольц снова заявил о своем отказе поставлять дальнобойные вооружения киевскому режиму. Его слова приводит DPA.
«Было бы неправильно говорить: мы хотим, чтобы война велась таким образом, чтобы поставляемое нами оружие попадало глубоко в тыл. Вот почему я заявляю здесь четко и ясно: я этого делать не буду», — сказал Шольц на встрече с партийцами в Потсдаме.
Он резюмировал, что хочет, чтобы конфликт на Украине закончился миром как можно скорее.

Страны Запада и Евросоюза стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе. При этом Киев постоянно говорит о недостаточной помощи со стороны союзников.

Читайте также:

«Где та точка?»: Симоньян дала украинцам один совет

На Западе оценили экономику России на фоне санкций

На Украине признали использование иностранных средств поражения
#мир
#украина
#германия
#фрг
#война
#оружие
#киев
#олаф шольц
#сво
#конфликт
#поставки
#новости
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Где та точка?»: Симоньян дала украинцам один совет
Главред RT Симоньян: украинцам давно пора сносить сегодняшний киевский режим
14 декабря 2024, 22:50

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Украинскому народу давно пора «сносить» сегодняшний киевский режим, уверена главред RT Маргарита Симоньян в беседе с журналистами программы «Право знать» на ТВЦ.
«Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть... Но мне сложно понять — доколе ваши соотечественники собираются всё это терпеть. Просто доколе? Где та точка?» — спросила Симоньян, отвечая на вопрос украинского журналиста.
Она резюмировала, что значительная часть украинских людей и сегодня «в себе».

Перед этим Маргарита Симоньян сделала неожиданное заявление об Абхазии. Упоминался некий риск, который журналистка сравнила с самоубийством, а также некоторые географические аспекты. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».

Читайте также:

Минфин Абхазии: на зарплаты бюджетникам будет выделено 230 миллионов рублей

Кабмин России не дал ответ на просьбу разморозить помощь Абхазии

В Госдуме призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#киев
#маргарита симоньян
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе оценили экономику России на фоне санкций
Ирландский журналист Чей Боуз: экономика РФ в хорошей форме на фоне санкций
14 декабря 2024, 22:29

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Несмотря на ограничения, экономика России находится в хорошей форме, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. Своим мнением эксперт поделился в соцсетях.
«В настоящее время против России действует больше всего в мире санкций. Несмотря на это, экономика страны, вопреки тому, что говорят вам западные СМИ, находится в хорошей форме», — гласит публикация.
Боуз добавил, что все россказни об РФ в «проплаченных» западных СМИ являются манипуляцией и ложью.

Страны коллективного Запада ввели санкции против России на фоне спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Зарубежные СМИ представили миротворческую миссию РФ «вторжением».

Ранее сообщалось, в чем сознались на Украине.

Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий

«Ухо востро»: эксперт о планах Зеленского по завершению конфликта на Украине

«Немножко умерли»: комбат ВС РФ раскрыл детали штурма элеватора в Курахово
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#экономика
#санкции
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине признали использование иностранных средств поражения
Киев: сбитый у Херсона летчик пользовался иностранными средствами поражения
14 декабря 2024, 21:26

Фото: istockphoto/reflection_art

Сбитый у Херсона летчик использовал иностранные средства поражения, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Уточняется, что молодой пилот служил в 299-й бригаде тактической авиации.
«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — сказано в публикации.
О каких средствах поражения говорится — неизвестно. Также скрыто название сбитого самолета.

Днем, 14 декабря, стало известно, что севернее Херсона противовоздушная оборона сбила украинский самолет. Он пытался атаковать левый берег Днепра ракетами, уточнили в пресс-службе главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдума. Киевский режим атакует субъект, не признав итоги голосования.

Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий

«Ухо востро»: эксперт о планах Зеленского по завершению конфликта на Украине

«Немножко умерли»: комбат ВС РФ раскрыл детали штурма элеватора в Курахово
#мир
#россия
#украина
#война
#херсонская область
#киев
#сво
#конфликт
#лётчики
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий
14 декабря 2024, 21:24

Фото: istockphoto/NiseriN

Боевики ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области с помощью дрона. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что детей не было в автобусе в момент атаки.
«Зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское», — сказано в сообщении в Telegram-канале чиновника.

Запорожская область является субъектом Российской Федерации с сентября 2022 года, когда прошел референдум о вхождении региона в состав страны. Вместе с ней вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область.

Читайте также:

Медведев оценил возможность появления в РФ новых регионов

Гладков: в результате обстрела ВСУ в Белгородской области погиб 9-летний мальчик

На Украине назвали возможный срок заключения перемирия с Россией
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#дрон
#конфликт
#запорожская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате