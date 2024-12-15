Свыше тысячи бойцов подготовленной во Франции бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали

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Свыше тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», часть бойцов которой проходила подготовку во Франции. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов*.
Свыше тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», часть бойцов которой проходила подготовку во Франции. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов*.
По словам Бутусова*, столь массовое дезертирство связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных людей. Не имея должной подготовки бойцы решили сбежать.
Журналист отметил, что после этого командир 155-й бригады был снят с должности.
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По словам Бутусова*, столь массовое дезертирство связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных людей. Не имея должной подготовки бойцы решили сбежать.
Журналист отметил, что после этого командир 155-й бригады был снят с должности.
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