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Свыше тысячи бойцов подготовленной во Франции бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали

Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Свыше тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», часть бойцов которой проходила подготовку во Франции. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов*.
Свыше тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», часть бойцов которой проходила подготовку во Франции. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов*.

По словам Бутусова*, столь массовое дезертирство связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных людей. Не имея должной подготовки бойцы решили сбежать.



Журналист отметил, что после этого командир 155-й бригады был снят с должности.

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#сво
#украина
Лидеры стран ЕС и НАТО встретятся с Зеленским для отправки войск на Украину
Politico: лидеры стран ЕС и НАТО встретятся с Зеленским для отправки войск на Украину
15 декабря 2024, 04:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

В ходе встречи лидеров европейский стран в Брюсселе будет обсуждаться отправка войск ЕС на Украину. Об этом пишут Politico.
«Европейские лидеры планируют встретиться с... Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине», — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что на встрече 18 декабря будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По данным газеты, встреча состоится после давления со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

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Депутат Рады заявил о невозможности Украины участвовать в переговорах с позиции силы
Дубинский: Украина не сможет участвовать в переговорах с Россией с позиции силы
15 декабря 2024, 02:25

Фото: iStock/3dmitry

Украина не сможет улучшить свои позиции, чтобы войти в процесс мирных переговоров с Россией с позиции силы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Как высказался депутат в своем telegram-канале, при режиме Владимира Зеленского диалог о завершении украинского конфликта будет невозможен. Дубинский отметил, что для старта мирных переговоров следует избавиться от политической верхушки во главе с Зеленским.

Стоит отметить, что на данный момент Александр Дубинский находится в СИЗО. Его обвиняют в государственной измене.

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#переговоры
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СЦКК: за сутки ВСУ совершили 29 ударов по ДНР 84 боеприпасами
15 декабря 2024, 01:05

Фото: iStock/lusia599

За прошедшие сутки украинские войска совершили 29 ударов по Донецкой Народной Республике, выпустив 84 боеприпаса. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным ведомства, обстрелы совершались по горловскому направлению. В результате ударов было повреждено 3 автомобиля, 2 объекта гражданской инфраструктуры и 11 жилищных строений.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в результате атаки дрона-камикадзе пострадал житель Брянской области. У него зафиксированы осколочные ранения рук, ног и брюшной полости.

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Житель Брянской области получил ранение после атаки дрона ВСУ
Богомаз: житель села в Брянской области получил ранение после атаки дрона ВСУ
15 декабря 2024, 00:48

Фото: iStock/Iulianna Est

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшем жителе региона после атаки дрона ВСУ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — заявил глава региона.

Богомаз отметил, что удар дроном-камикадзе был совершен по селу Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавший направлен в больницу, где ему ​была оказана вся необходимая помощь.

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#дрон
#брянская область
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Над рядом областей Украины объявлена воздушная тревога
РИА Новости: в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
15 декабря 2024, 00:07

Фото: iStock/Silent_GOS

На территории Украины объявлена воздушная тревога в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает РИА Новости.
«Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины», — пишут в издании со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно предоставленным данным, в Житомирской области тревога объявлена в 22:17, в Ровненской — в 22:55, в Черкасской — в 23:08, в Хмельницкой — в 23:30 по московскому времени.

«Радио 1» сообщало, что 14 декабря жители Сочи рассказали о ряде взрывов над городом. Беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны.

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Над Сочи прогремело несколько взрывов
Shot: жители Сочи рассказали о взрывах над городом и работе ПВО
14 декабря 2024, 23:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Сочи сработала система противовоздушной обороны, а над городом прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает Shot.
«... около 20 минут назад услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи», — пишут в telegram-канале со ссылкой на жителей.
Также серия взрывов наблюдалась над поселком Вардане. По предварительным данным, российское ПВО сработало по беспилотникам в акватории Черного моря.

На данный момент известно о сбитии пяти БПЛА над регионами России. Работа ПВО зафиксирована в Курской, Белгородской, Брянской областями и над Черным морем, сообщило Минобороны.

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#дрон
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#сочи
#всу
#минобороны
#пво
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Шольц высказался о поставках дальнобойного оружия Киеву
DPA: Канцлер ФРГ Шольц против поставок дальнобойного оружия Украине
14 декабря 2024, 23:05

Фото: istockphoto/photosvit

Глава кабмина ФРГ и кандидат на должность канцлера Олаф Шольц снова заявил о своем отказе поставлять дальнобойные вооружения киевскому режиму. Его слова приводит DPA.
«Было бы неправильно говорить: мы хотим, чтобы война велась таким образом, чтобы поставляемое нами оружие попадало глубоко в тыл. Вот почему я заявляю здесь четко и ясно: я этого делать не буду», — сказал Шольц на встрече с партийцами в Потсдаме.
Он резюмировал, что хочет, чтобы конфликт на Украине закончился миром как можно скорее.

Страны Запада и Евросоюза стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе. При этом Киев постоянно говорит о недостаточной помощи со стороны союзников.

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#германия
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#сво
#конфликт
#поставки
#новости
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«Где та точка?»: Симоньян дала украинцам один совет
Главред RT Симоньян: украинцам давно пора сносить сегодняшний киевский режим
14 декабря 2024, 22:50

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Украинскому народу давно пора «сносить» сегодняшний киевский режим, уверена главред RT Маргарита Симоньян в беседе с журналистами программы «Право знать» на ТВЦ.
«Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть... Но мне сложно понять — доколе ваши соотечественники собираются всё это терпеть. Просто доколе? Где та точка?» — спросила Симоньян, отвечая на вопрос украинского журналиста.
Она резюмировала, что значительная часть украинских людей и сегодня «в себе».

Перед этим Маргарита Симоньян сделала неожиданное заявление об Абхазии. Упоминался некий риск, который журналистка сравнила с самоубийством, а также некоторые географические аспекты. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».

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#конфликт
#киев
#маргарита симоньян
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На Западе оценили экономику России на фоне санкций
Ирландский журналист Чей Боуз: экономика РФ в хорошей форме на фоне санкций
14 декабря 2024, 22:29

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Несмотря на ограничения, экономика России находится в хорошей форме, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. Своим мнением эксперт поделился в соцсетях.
«В настоящее время против России действует больше всего в мире санкций. Несмотря на это, экономика страны, вопреки тому, что говорят вам западные СМИ, находится в хорошей форме», — гласит публикация.
Боуз добавил, что все россказни об РФ в «проплаченных» западных СМИ являются манипуляцией и ложью.

Страны коллективного Запада ввели санкции против России на фоне спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Зарубежные СМИ представили миротворческую миссию РФ «вторжением».

Ранее сообщалось, в чем сознались на Украине.

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#россия
#украина
#война
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#конфликт
#экономика
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