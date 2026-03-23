«Адресован Зеленскому»: в РФ увидели сигнал в словах Рютте о мире на Украине
Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности Владимира Зеленского подписать мир с Россией являются сигналом для главы киевского режима. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский готов заключить финальные договоренности по урегулированию конфликта на Украине.
По словам Денисова, Рютте является несамостоятельной фигурой. В этой связи он указал, что его заявления озвучивают консолидированную позицию стран-членов НАТО, некоторые из которых начали постепенно менять свою позицию по конфликту на Украине.
«Можно сделать вывод, что этот сигнал, в первую очередь, адресован Зеленскому. Сигнал о том, что необходимо все-таки менять свою позицию на более конструктивную, более адекватную, если действительно есть заинтересованность в урегулировании конфликта. Если позиция Зеленского не будет меняться, то и урегулирования не будет», — пояснил политолог Общественной Службе Новостей.
Денисов уточнил, что европейские политики стали менять свою позицию из-за США, которые ведут переговоры с партнерами по НАТО и отстаивают позицию в рамках украинского конфликта. Он напомнил, что в последнее время были робкие попытки некоторых политиков ЕС что-то попытаться наметить и обсудить.