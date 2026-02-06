«Обострение конфликта»: В ГД оценили враждебную политику Рютте
Депутат Белик: Рютте демонстрирует агрессивную стратегию Запада
Заявления генсека НАТО Марка Рютте демонстрируют агрессивную стратегию Запада в отношении России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Рютте, выступая в Верховной Раде, заявил, что войска НАТО появятся на Украине после того, как будет заключен мирный договор между Россией и Украиной.
Белик же в разговоре с RT подчеркнул, что военные структуры НАТО стремительно расширяются, используя образ России в качестве угрозы для оправдания увеличения расходов на оборонно-промышленную сферу, а также нарушения существующих норм международного права.
«Несомненно, перспектива расширения присутствия НАТО на Украине приведёт к дальнейшему обострению конфликта и усилению напряжённости», — заключил депутат.