«Адская и абсолютно ужасная»: в США описали ситуацию для ВСУ в Курской области

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Ситуация в Курской области складывается «абсолютно ужасно» для украинских военных, а эвакуированные мужчины в госпиталях рассказывают об «адских условиях». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ. По их словам, обстановка в курском приграничье оказалась «намного сложнее», чем в начале августа.
«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев <...> эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области <...> описывают адские условия», — сказано в статье.Украинские военные, с которыми пообщались американские журналисты, рассказали, что в Курскую область они попали уже после российского контрнаступления, когда ВСУ потеряли значительную часть захваченных территорий. Ситуация на том направлении, отметили они, серьезно усложнилась — вплоть до того, что теперь нужно «начинать все сначала».
Ранее британский The Economist писал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ, ссылаясь на источники в украинском генштабе. По информации журнала, украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа, а уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.
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