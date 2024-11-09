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«Адская и абсолютно ужасная»: в США описали ситуацию для ВСУ в Курской области

WP описали ситуацию для ВСУ в Курской области как «адскую» и «абсолютно ужасную»
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Ситуация в Курской области складывается «абсолютно ужасно» для украинских военных, а эвакуированные мужчины в госпиталях рассказывают об «адских условиях». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ. По их словам, обстановка в курском приграничье оказалась «намного сложнее», чем в начале августа.
«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев <...> эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области <...> описывают адские условия», — сказано в статье.
Украинские военные, с которыми пообщались американские журналисты, рассказали, что в Курскую область они попали уже после российского контрнаступления, когда ВСУ потеряли значительную часть захваченных территорий. Ситуация на том направлении, отметили они, серьезно усложнилась — вплоть до того, что теперь нужно «начинать все сначала».



Ранее британский The Economist писал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ, ссылаясь на источники в украинском генштабе. По информации журнала, украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа, а уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.

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Стало известно о новых кошмарах в украинском плену
Захарова: боевики ГУР Украины в Курской области прикрываются пленными как щитом
08 ноября 2024, 23:46

Фото: iStock/Diy1

Боевики ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных солдат ВС РФ в качестве живого щита. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на пленных надевают пояса смертников с дистанционным взрывателем, а после отправляют их вперед.
Она также отметила, что противник пытает российских пленных солдат, шантажирует их семьи, требуя выкупа.
«Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат – гонят их впереди себя, предварительно обвесив «поясами смертников» с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — приводят слова Захаровой на официальном сайте МИД РФ.
Официальный представитель министерства также подчеркнула, что все причастные к преступлениям киевского режима в итоге понесут наказание по всей строгости закона.

Ранее украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что командование ВСУ отдавало приказы стрелять по своим же солдатам в случае их отступления.

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«Массовое дезертирство»: стало известно, к чему привел новый закон на Украине
Психолог Козинчук: бойцы ВСУ массово бегут после принятия закона о дезертирстве
08 ноября 2024, 23:28

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Количество солдат ВСУ, которые устраивают побеги из воинских частей, многократно выросло после того, как Верховная рада приняла новый закон о дезертирстве, позволяющий таким военнослужащим избежать наказания при добровольном возвращении обратно на службу. Об этом заявил украинский военный психолог Андрей Козинчук. По его словам, раньше подобные случи были единичными, а сейчас стали массовыми.
«С самовольным оставлением частей надо что-то делать, это очень большая проблема. И то, что нам подложили свинью депутаты Рады, сейчас (из-за этого — прим.ред.) мы имеем тяжелые последствия», — пожаловался он.
Козинчук подчеркнул, что до принятия нового закона, военнослужащие оставляли свои части редко и поодиночке, а «сейчас группами».

О массовом дезертирстве в рядах ВСУ писали и британский The Economist, ссылаясь на источники в украинском генштабе. По информации журнала, украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа, а уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.

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#военные
#депутаты
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#солдат
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В Европе думают, как помочь Украине без участия США
WSJ: ЕК могут попросить предоставить варианты поддержки Украине без участия США
08 ноября 2024, 23:00

Фото: istockphoto/butenkow

Европейские лидеры думают, как помочь Киеву без участия Вашингтона после победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Политики могут обратиться к Еврокомиссии, чтобы та предоставила соответствующие варианты, пишут обозреватели The Wall Street Journal.
«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона, хотя они и пытаются убедить избранного президента Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала давать прямой ответ на вопрос о помощи Киеву. Ответ был весьма уклончивым.

Европа и коллективный Запад стали оказывать всяческую поддержку киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.

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Reuters: Пентагон одобрил подрядчикам из США ремонт вооружения на Украине
08 ноября 2024, 22:45

Фото: istockphoto/icholakov

Минобороны США одобрило американским подрядчикам ремонт вооружений на Украине, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Будет направлено ограниченное количество специалистов, уточняют авторы материала.
«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого вооружения», — сказано в статье.
По утверждению американского анонимного представителя, специалисты не будут участвовать в самом конфликте.

«Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное оборудование можно будет быстро ремонтировать в случае повреждения», — резюмировал источник Reuters.
На фоне спецоперации на Украине, начатой в конце февраля 2022 года, недружественные к РФ страны стали помогать Киеву вооружениями и финансами.

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#мир
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#оружие
#ремонт
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Планы Трампа по Украине прокомментировали в Польше
Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Трамп еще не решил, что делать с Киевом
08 ноября 2024, 22:05

Фото: istockphoto/macky_ch

Будущий президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 года, еще не решил, как поступить с Киевом, предположил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Насколько мне известно, президент Трамп не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной», — сказал Косиняк-Камыш.
Он добавил, что не следует верить анонимным данным из окружения республиканца. Министр считает, что дискуссия в Вашингтоне по поводу урегулирования кризиса на Украине продолжается.

«Я очень прошу вас быть внимательными к этой информации, внимательно относиться к информации о том, что кто-то из советников... Трампа, кто-то из его окружения без имени и без фамилии предложил те или иные решения», — резюмировал Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, кто из высокопоставленных польских чиновников открестился от своих слов о Трампе. Речь шла о связях американского политика с Россией.

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Бурбас: футбольную команду с Полтавщины забрали в военкомат перед матчем
08 ноября 2024, 21:28

Фото: istockphoto/FotografieLink

Футболистов из Полтавской области всей командой забрали в военкомат прямо перед игрой, передает в своем подкасте на Youtube украинский спортивный обозреватель Игорь Бурбас.
«Команда СК «Полтава» которая на прошлых выходных ехала на домашний матч против (футбольного клуба из Черниговской области — прим. ред.) «Кудровки». Этот автобус остановили военные, команду после этого отвезли в ТЦК (военкомат — прим. ред.)... Как мне сказали, поголовно всем выписали повестки», — прокомментировал журналист.

Бурбас добавил, что, когда игроков отпустили на игру после вручения повесток, настроя победить у них уже не было. Встреча закончилась поражением со счетом 1-2.

Перед этим сообщалось, кого на Украине активно мобилизуют.

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Bolt: на Украине мобилизована половина сотрудничающих с сервисом таксистов
08 ноября 2024, 21:11

Фото: istockphoto/Apriori1

Половину сотрудничающих с крупнейшим на Украине сервисом Bolt таксистов мобилизовали, рассказал украинской «Экономической правде» представитель компании Сергей Павлик.
«Общаясь с автопарками, мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда, например, автопарк находит водителя, водитель работает две-три недели, и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали... Мы оцениваем, и автопарки оценивают, что где-то не меньше 50% водителей, которые были в автопарке, мобилизованы. Это за последний год», — пояснил собеседник журналистам.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. При этом украинский премьер Денис Шмыгаль накануне говорил о том, что в стране действует принцип «воюй или работай».

Таким образом, по словам Шмыгаля, 98% повесток разослано неработающим и не платящим налоги украинцам. Работающим отправлено только 2% повесток, указывал премьер-министр.

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#мир
#украина
#мобилизация
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#война
#сво
#конфликт
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Маск внезапно высказался о конфликте на Украине
Илон Маск: украинский конфликт скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа
08 ноября 2024, 20:53

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Украинский кризис скоро завершится благодаря плану новоизбранного будущего президента США Дональда Трампа, заявил в своей соцсети миллиардер Илон Маск.
«Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — сказано в публикации бизнесмена.
Ранее сообщалось, что Маск участвовал в телефонных переговорах Трампа и Владимира Зеленского. Подробности беседы неизвестны, однако предприниматель заявил, что даст Украине доступ к Starlink. Трамп со своей стороны пообещал поддерживать Киев.

Дональда Трампа избрали на пост хозяина Белого дома в минувший вторник, 5 ноября. Политик вступит в должность в январе 2025 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине.

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Сенатор подчеркнул разницу между мирными переговорами и перемирием с Киевом
Сенатор Джабаров: РФ готова к мирному диалогу, а не к перемирию с Киевом
08 ноября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Российская сторона готова к мирному диалогу с Киевом, а не к перемирию с ним, заявил первый зампред комитета СФ по международным вопросам Владимир Джабаров.
«Мы готовы к мирным переговорам, но не к перемирию. Перемирие — это значит остановить военные действия. Это значит, что Украина проведет перегруппировку сил. Это значит, что получит снова оружие и в нужный момент для [США] совершит агрессию против нашей страны», — приводит слова политика медиагруппа «Россия сегодня» на Rutube.
Сенатор добавил, что РФ выступает за внеблоковый статус украинской республики, а также за денацификацию и демилитаризацию. Политик уверен, что цели спецоперации будут достигнуты.

Летом президент России Владимир Путин предложил Украине отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с российских территорий и снять санкции. Киев не отреагировал.

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