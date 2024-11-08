Reuters: Пентагон одобрил подрядчикам из США ремонт вооружения на Украине

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Минобороны США одобрило американским подрядчикам ремонт вооружений на Украине, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Будет направлено ограниченное количество специалистов, уточняют авторы материала.
«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого вооружения», — сказано в статье.По утверждению американского анонимного представителя, специалисты не будут участвовать в самом конфликте.
«Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное оборудование можно будет быстро ремонтировать в случае повреждения», — резюмировал источник Reuters.На фоне спецоперации на Украине, начатой в конце февраля 2022 года, недружественные к РФ страны стали помогать Киеву вооружениями и финансами.
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