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Reuters: Пентагон одобрил подрядчикам из США ремонт вооружения на Украине

Фото: istockphoto/icholakov

Фото: istockphoto/icholakov

Минобороны США одобрило американским подрядчикам ремонт вооружений на Украине, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Будет направлено ограниченное количество специалистов, уточняют авторы материала.
«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого вооружения», — сказано в статье.
По утверждению американского анонимного представителя, специалисты не будут участвовать в самом конфликте.



«Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное оборудование можно будет быстро ремонтировать в случае повреждения», — резюмировал источник Reuters.
На фоне спецоперации на Украине, начатой в конце февраля 2022 года, недружественные к РФ страны стали помогать Киеву вооружениями и финансами.

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Планы Трампа по Украине прокомментировали в Польше
Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Трамп еще не решил, что делать с Киевом
08 ноября 2024, 22:05

Фото: istockphoto/macky_ch

Будущий президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 года, еще не решил, как поступить с Киевом, предположил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Насколько мне известно, президент Трамп не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной», — сказал Косиняк-Камыш.
Он добавил, что не следует верить анонимным данным из окружения республиканца. Министр считает, что дискуссия в Вашингтоне по поводу урегулирования кризиса на Украине продолжается.

«Я очень прошу вас быть внимательными к этой информации, внимательно относиться к информации о том, что кто-то из советников... Трампа, кто-то из его окружения без имени и без фамилии предложил те или иные решения», — резюмировал Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, кто из высокопоставленных польских чиновников открестился от своих слов о Трампе. Речь шла о связях американского политика с Россией.

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Бурбас: футбольную команду с Полтавщины забрали в военкомат перед матчем
08 ноября 2024, 21:28

Фото: istockphoto/FotografieLink

Футболистов из Полтавской области всей командой забрали в военкомат прямо перед игрой, передает в своем подкасте на Youtube украинский спортивный обозреватель Игорь Бурбас.
«Команда СК «Полтава» которая на прошлых выходных ехала на домашний матч против (футбольного клуба из Черниговской области — прим. ред.) «Кудровки». Этот автобус остановили военные, команду после этого отвезли в ТЦК (военкомат — прим. ред.)... Как мне сказали, поголовно всем выписали повестки», — прокомментировал журналист.

Бурбас добавил, что, когда игроков отпустили на игру после вручения повесток, настроя победить у них уже не было. Встреча закончилась поражением со счетом 1-2.

Перед этим сообщалось, кого на Украине активно мобилизуют.

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Bolt: на Украине мобилизована половина сотрудничающих с сервисом таксистов
08 ноября 2024, 21:11

Фото: istockphoto/Apriori1

Половину сотрудничающих с крупнейшим на Украине сервисом Bolt таксистов мобилизовали, рассказал украинской «Экономической правде» представитель компании Сергей Павлик.
«Общаясь с автопарками, мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда, например, автопарк находит водителя, водитель работает две-три недели, и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали... Мы оцениваем, и автопарки оценивают, что где-то не меньше 50% водителей, которые были в автопарке, мобилизованы. Это за последний год», — пояснил собеседник журналистам.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. При этом украинский премьер Денис Шмыгаль накануне говорил о том, что в стране действует принцип «воюй или работай».

Таким образом, по словам Шмыгаля, 98% повесток разослано неработающим и не платящим налоги украинцам. Работающим отправлено только 2% повесток, указывал премьер-министр.

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#мобилизация
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#сво
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Маск внезапно высказался о конфликте на Украине
Илон Маск: украинский конфликт скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа
08 ноября 2024, 20:53

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Украинский кризис скоро завершится благодаря плану новоизбранного будущего президента США Дональда Трампа, заявил в своей соцсети миллиардер Илон Маск.
«Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — сказано в публикации бизнесмена.
Ранее сообщалось, что Маск участвовал в телефонных переговорах Трампа и Владимира Зеленского. Подробности беседы неизвестны, однако предприниматель заявил, что даст Украине доступ к Starlink. Трамп со своей стороны пообещал поддерживать Киев.

Дональда Трампа избрали на пост хозяина Белого дома в минувший вторник, 5 ноября. Политик вступит в должность в январе 2025 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине.

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Сенатор подчеркнул разницу между мирными переговорами и перемирием с Киевом
Сенатор Джабаров: РФ готова к мирному диалогу, а не к перемирию с Киевом
08 ноября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Российская сторона готова к мирному диалогу с Киевом, а не к перемирию с ним, заявил первый зампред комитета СФ по международным вопросам Владимир Джабаров.
«Мы готовы к мирным переговорам, но не к перемирию. Перемирие — это значит остановить военные действия. Это значит, что Украина проведет перегруппировку сил. Это значит, что получит снова оружие и в нужный момент для [США] совершит агрессию против нашей страны», — приводит слова политика медиагруппа «Россия сегодня» на Rutube.
Сенатор добавил, что РФ выступает за внеблоковый статус украинской республики, а также за денацификацию и демилитаризацию. Политик уверен, что цели спецоперации будут достигнуты.

Летом президент России Владимир Путин предложил Украине отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с российских территорий и снять санкции. Киев не отреагировал.

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Назван третий участник разговора Трампа и Зеленского
Axios: Маск участвовал в беседе Трампа и Зеленского
08 ноября 2024, 20:21

Владимир Зеленский

В телефонной беседе республиканца Дональда Трампа и Владимира Зеленского участвовал американский бизнесмен Илон Маск, пишет Axios, ссылаясь на источники.
По данным журналистов, миллиардер при переговорах подчеркнул, что продолжит давать Киеву доступ к Starlink. Авторы материала полагают, что участие Маска в беседе может говорить о важной роли создателя соцсети X в будущей администрации новоизбранного президента США.

По сведениям информаторов, Трамп и Зеленский беседовали примерно полчаса. Республиканец пообещал оказывать поддержку Киеву, однако детали разговора неизвестны.

«Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — цитируют журналисты источник.
Перед этим стало известно, от чего в любом случае придется отказаться Владимиру Зеленскому.

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В США сделали неожиданное заявление про Крым
Экс-посол США в НАТО: Зеленский в любом случае откажется от Крыма
08 ноября 2024, 20:03

Фото: istockphoto/VvoeVale

Владимир Зеленский в любом случае откажется от Крымского полуострова, ему попросту придется это сделать, считает экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер. Свое мнение аналитик выразил в разговоре с Al Jazeera English.
«Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он в действительности и не был украинским, это случилось случайно», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что одна из главных ошибок американских властей в том, что они недостаточно взаимодействуют с Россией. Штатам необходимо признать, что Москва никуда не уйдет.

«При нескольких администрациях разных партий они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. <…> Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине», — заключил экс-постпред США при НАТО.
Ранее стало известно, что ответили в Еврокомиссии на вопрос о дальнейшей поддержке Киева, если США откажутся помогать Украине.

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В ЕК не стали прямо отвечать на вопрос о поддержке Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины
08 ноября 2024, 19:44

Фото: istockphoto/artJazz

На вопрос о поддержке Евросоюзом Украины в случае возможного отказа со стороны США уклончиво ответила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по «большой семерке» согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год…» — прокомментировала политик.
Политики и эксперты ожидают, что будет с Украиной, когда новоизбранный будущий президент США Дональд Трамп вступит в должность. Его инаугурация запланирована на 20 января грядущего года.

Ранее сообщалось, какую вещь об Украине признали в странах НАТО.

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«Распространяются очень быстро»: в странах НАТО признали одну вещь об Украине
Аналитик Уилкерсон: в странах НАТО стали признавать поражение Украины
08 ноября 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Натовские государства начали понимать, что Киев уже проиграл, считает американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла», — прокомментировал эксперт.
Аналитик согласен с утверждением о том, что элиты Америки и Европы уже признали проигрыш Украины в боевых действиях. Кроме того, по словам офицера, западные лидеры уже теряют свое влияние. В пример он привел канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Теперь по всем странам НАТО, если у нас не произойдет изменений, причем значительных, довольно быстро, этот сигнал распространится довольно быстро», — заключил Уилкерсон.
Ранее экс-руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказывал, что судьбу Украины решили еще до начала спецоперации.

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#украина
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#сво
#конфликт
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#новости
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