На Западе сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ с фронта

Президент России Владимир Путин сообщил, что на Купянском направлении в окружении российских войск находятся две группировки ВСУ общей численностью около 15 тыс. человек: одна из них, насчитывающая 10 тыс., заблокирована у водохранилища, а другая, численностью 5 тыс., окружена под Купянском.