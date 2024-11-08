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Украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа. Как пишет британский The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе, уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.
Издание отмечает, что падение доверия между обществом, армией и политическим руководством мешает Украине пополнять ряды новобранцами — удается набрать лишь две трети от планируемого количества.
По словам источников, боевой дух особенно подорван на самых трудных участках фронта.
The Economist также сообщает, что, хотя Украине пока хватает оружия и боеприпасов, через полгода она может столкнуться с дефицитом ресурсов и новобранцев.
Издание указывает на растущее разочарование окружения Зеленского в политике администрации Байдена, которая медлит с поставками вооружения и избегает эскалации конфликта с Россией.
В Киеве надеются, что возможное возвращение Дональда Трампа к власти приблизит завершение конфликта на более выгодных для Украины условиях.
Пока ни Трамп, ни Москва не озвучили конкретных условий для прекращения боевых действий.
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По словам источников, боевой дух особенно подорван на самых трудных участках фронта.
The Economist также сообщает, что, хотя Украине пока хватает оружия и боеприпасов, через полгода она может столкнуться с дефицитом ресурсов и новобранцев.
Издание указывает на растущее разочарование окружения Зеленского в политике администрации Байдена, которая медлит с поставками вооружения и избегает эскалации конфликта с Россией.
В Киеве надеются, что возможное возвращение Дональда Трампа к власти приблизит завершение конфликта на более выгодных для Украины условиях.
Пока ни Трамп, ни Москва не озвучили конкретных условий для прекращения боевых действий.
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Мария Моисеева