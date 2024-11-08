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Европейские лидеры думают, как помочь Киеву без участия Вашингтона после победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Политики могут обратиться к Еврокомиссии, чтобы та предоставила соответствующие варианты, пишут обозреватели The Wall Street Journal.
«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона, хотя они и пытаются убедить избранного президента Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву», — сказано в материале.Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала давать прямой ответ на вопрос о помощи Киеву. Ответ был весьма уклончивым.
Европа и коллективный Запад стали оказывать всяческую поддержку киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.
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