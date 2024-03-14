Advance: Киев боится дальнейшего прорыва российских войск после потери Авдеевки

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После взятия Авдеевки российские войска могут совершить новый прорыв на передовой. Создаётся впечатление, что такого развития событий украинцы очень опасаются.
Об этом пишут обозреватели в материале издания Advance. Уже то, что украинцы отправляют такие мощные соединения на участки к западу от Авдеевки, говорит о том, что они в политическом и психологическом смысле боятся российского прорыва, говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что киевскому режиму всё труднее поддерживать остатки энтузиазма среди своих союзников. Если они увидят, что оборона ВСУ рушится, они начнут настаивать на переговорах, поясняют обозреватели.
То, что город на важном стратегическом направлении пал именно в тот момент, когда плохие новости сыпались на Украину со всех сторон, говорит о том, что Россия, возможно, с большой скоростью продолжит наступательные действия и в ближайшее время возьмут стратегические военные узлы и населённые пункты, заключают авторы статьи.
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Авторы статьи отмечают, что киевскому режиму всё труднее поддерживать остатки энтузиазма среди своих союзников. Если они увидят, что оборона ВСУ рушится, они начнут настаивать на переговорах, поясняют обозреватели.
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Александр Бойцов