Выход ВСУ из Авдеевки и освобождение Невельского: последние новости СВО

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Российские войска перешли в наступление на всех направлениях. ВСУ продолжают сдерживать оборону, несмотря на потери среди личного состава и вооружения. О последних событиях СВО, о том, почему украинская армия покидает Авдеевское направление, и где ВС РФ установили контроль, расскажет редакция «Радио 1».
Авдеевское направление
Российские войска вернули инициативу на западном направлении Авдеевки. В Бердычах контратаки ВСУ выдохлись. Вероятной причиной тому является то, что вражеский Генштаб срочно вывел часть штурмовых войск с Авдеевского направления. Также сообщается, что ВС России освободили Невельское.
Донецкое направление
Российские подразделения продвинулись к центру Первомайского. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продвинуться удалось практически на один километр, сообщает портал. Кроме того, ВС РФ выбили противника из опорного пункта к северу от села Георгиевка.
В районе Новомихайловки идут встречные бои. Стороны используют средства дальнего поражения.
Запорожское направление
Ожесточенные бои продолжаются в районе Работино. ВСУ пытаются атаковать и выбить российских бойцов с позиций. Несмотря на активную оборону противника, ВС РФ удалось взять одну из высот под Вербовым.
Бахмутское направление
Позиции противника под постоянным огневым контролем ВС РФ в Богдановке и Часов Яре. Встречные бои зафиксированы в районе Клещеевки и Ивановском. В результате атаки, российские бойцы уничтожили несколько единиц техники ВСУ.
Луганское направление
Встречные бои зафиксированы в районе Ямполевки, Тернов и в Синьковке. Штурмовые действия российские войска предпринимали в районе Табаевки. ВСУ продолжают сдерживать позиции, несмотря на потери среди личного состава и вооружения.
Харьковское и Сумское направления
На Харьковском и Сумском направлении ВСУ продолжают наносить удары с помощью средств дальнего поражения по территории Белгородской и Курской областей. ВС РФ отвечают ударами по технике и живой силе противника. Периодически украинские войска пытаются прощупывать пограничную линию обороны, но безуспешно – обнаруженный противник уничтожается артиллерийскими ударами ВС РФ.
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Анастасия Хохлова