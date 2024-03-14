«Врата ада»: Стало известно, чего боятся солдаты ВСУ

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Российские высокоточные бомбы наводят ужас на военнослужащих ВСУ. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Россия нарастила преимущество в огневой мощи при помощи огромного количества новых высокоточных планирующих бомб. <…> Бойцы ВСУ даже сравнивают их удары с открытием «врат ада», — отмечают авторы публикации.Отмечается, что авиация Украины не внесла сопоставимого вклада. Помимо этого, арсенал тактических баллистических ракет России существенно расширил свои возможности для атаки позиций противника за счет успешного росту производства ракет.
Ранее стало известно об использовании ВСУ снятой с памятников техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак