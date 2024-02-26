Освобождение Авдеевки стало переломным моментом на СВО

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После освобождения Авдеевки российскими силами от ВСУ события в зоне спецоперации будут развиваться более стремительно. Об этом пишет хорватское издание Advance.
«Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в статье.
При этом подчеркивается, что без поддержки союзников ВСУ не смогут отстаивать свои позиции на линии боевого соприкосновения, так как армия России превосходит украинскую по численности.
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Элина Позднякова