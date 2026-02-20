Адвокат получил срок за пост об армии России

20 февраля 2026, 19:02

Суд в Москве заочно приговорил адвоката Полозова* к 8,5 годам за фейки о ВС РФ

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова* к 8,5 годам колонии общего режима за фейки о ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.