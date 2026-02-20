Адвокат получил срок за пост об армии России
Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова* к 8,5 годам колонии общего режима за фейки о ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Мужчину признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК: «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России». Также ему запретили администрировать сайты в течение четырех лет.
По версии следствия, в апреле 2022 года Полозов* разместил в соцсетях пост с недостоверными сведениями о действиях армии России в ходе спецоперации. Он также дал интервью, в котором, по заключению экспертов, содержались фейки о ВС РФ.
Стоит отметить, что адвоката внесли в перечень террористов и экстремистов в конце прошлого года.
