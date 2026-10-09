В семье из Хабаровского края, где при пожаре погибли пять человек, было 14 детей

09 октября 2026, 05:32

Фото: iStock/BogdanV

В семье, где во время пожара в Комсомольске-на-Амуре погибла мать и четыре ребёнка, было 14 детей. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев.