В семье из Хабаровского края, где при пожаре погибли пять человек, было 14 детей
В семье, где во время пожара в Комсомольске-на-Амуре погибла мать и четыре ребёнка, было 14 детей. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев.
Возгорание началось на четвертом этаже жилого дома ранним утром 8 октября. Во время тушения спасатели обнаружили тела пяти человек. Еще две маленькие девочки выжили — их вынес из огня сосед. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал лично наградить смелого мужчину.
Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящий момент правоохранители определяют причины пожара.
Уточняется, что спасённые дети остались без обоих родителей: их отец погиб ранее. Однако несовершеннолетних не планируют отправлять в детский дом. У них остались родственники, готовые принять к себе ребят.
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