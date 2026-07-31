Адвокат раскрыл нюансы взыскания ущерба с осуждённых по делу Долиной

31 июля 2026, 15:27

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Адвокат Сергей Жорин разъяснил, что осуждённые по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной обязаны возместить ущерб, даже если уйдут на СВО.





В беседе с NEWS.ru адвокат допустил, что процесс взыскания на этом фоне может осложниться. Он пояснил, что при солидарной ответственности певица вправе требовать всю сумму как со всех ответчиков, так и с любого из них, включая осуждённую женщину.

«Однако выплата одним ответчиком всей суммы не освобождает остальных. Поэтому сама сумма требований из-за ухода даже всех осужденных мужчин на СВО автоматически не уменьшится. Они продолжат оставаться должниками, но фактическое взыскание с них может быть отложено или существенно осложнено», — подчеркнул эксперт.