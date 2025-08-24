Адвокат в России запросил миллионы рублей у жены пропавшего на СВО бойца
В Махачкале адвокат потребовал у женщины два миллиона рублей за ведение дела о розыске ее мужа, пропавшего на территории проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает местный журналист Расул Асад в своём Telegram-канале «Спросите у Расула».
По словам женщины, супруг исчез десять месяцев назад. Она одна воспитывает двоих детей — старшему четыре года, младшему четыре месяца — и не в состоянии самостоятельно оформить все нужные документы. Адвокат потребовал за свои услуги два миллиона рублей, которых у неё нет.
«Надо обращаться в суд и добиваться выплат. Я даже не знаю, с чего начинать, и финансовое положение сейчас сложное у меня. Сама живу в селе», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор группы, похищавшей деньги у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево», Алексей Кабочкин, просился на фронт. Ещё один участник ОПГ, чей брат находится на СВО, также хотел отправиться на передовую.