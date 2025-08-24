Достижения.рф

Российские операторы дронов уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ

Фото: iStock/vadimrysev

Российские операторы БПЛА уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ в районе Звановки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



Операторы беспилотников российской группировки войск «Южная» нанесли удар по украинской военной инфраструктуре в районе населённого пункта Звановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По данным ведомства, в ходе разведки прифронтовых районов расчёт БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зафиксировал возросший уровень радиопомех. Их источником оказалась украинская станция радиоэлектронной борьбы «Нота», которая была поражена ударным беспилотником.

После её уничтожения российским военным удалось вскрыть и ликвидировать замаскированный полевой склад военного имущества, а также наземный блок антенн, используемых для управления беспилотниками ВСУ.

В Минобороны отметили, что разведывательные подразделения продолжают системно выводить из строя объекты связи, логистики и управления украинских войск. Это, по словам ведомства, способствует продвижению российских штурмовых подразделений на переднем крае.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0