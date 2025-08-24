Бойцы ВС России освободили от ВСУ еще один пункт в зоне СВО
Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что подразделения группировки «Центр» заняли населённый пункт Филия в Днепропетровской области.
По данным ведомства, также были поражены формирования механизированных, штурмовых и егерских бригад ВСУ, бригада морской пехоты, подразделения теробороны и Нацгвардии на территории Донецкой народной республики.
Уничтожены два склада боеприпасов. Ранее сообщалось о взятии под контроль Среднего и Клебан‑Быка в ДНР, а в пятницу Минобороны заявляло о контроле над Катериновкой.
Перед этим врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке ВСУ в регионе. Чиновник уточнял, что пострадал мирный житель.
