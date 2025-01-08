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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над регионами России
Фото: istockphoto/Oselote

Фото: istockphoto/Oselote

Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 8 января дежурными силами противовоздушной обороны сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 32 БПЛА ВСУ над семью российскими регионами и над акваторией Азовского моря.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массированной атаке подверглась Саратовская область. Над её территорией были уничтожены 11 беспилотников. По четыре БЛЛА силы ПВО уничтожили над Ростовской и Курской областями, по три — над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Краснодарского края, один — над Волгоградской областью. Ещё четыре украинских дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

Киев атакует при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России ежедневно. Большинство БПЛА успешно уничтожаются системами ПВО, но падающие обломки повреждают, дома, социальные объекты и автомобили. Порой гибнут и мирные жители.

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Штурмовик ВС РФ вывез на мотоцикле 12 раненых товарищей с поля боя
08 января 2025, 07:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Штурмовик российской армии из мотострелковой бригады группировки «Юг» вывез на мотоцикле 12 раненых товарищей с поля боя. Об этом рассказал сам военный для РИА Новости.
«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были «тяжелые» очень, вот на вот этом мотоцикле вывез», — рассказал изданию боец с позывным «Катранг».

Военный поделился тем, что в ходе эвакуации товарищей ему приходилось уворачиваться от минометных обстрелов и беспилотников. Чтобы остаться живым, ему нужно было действовать мгновенно и практически не останавливаться. «Катранг» постоянно менял маршруты и выезжал на огороды и поля. Таким образом из 12 раненых удалось спасти каждого солдата.

Также штурмовик доставляет на мотоцикле воду, боекомплект и другие необходимые вещи. Подобные задачи ему назначают благодаря хорошим навыкам вождения, которым «Катранг» обучен с детства.

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Богомаз: в Брянской области сбито три беспилотника ВСУ
08 января 2025, 06:16

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области этой ночью система ПВО сбила три беспилотника ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — поделился Богомаз в своем telegram-канале.

В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На месте крушения беспилотников работают оперативные и экстренные службы.

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В Энгельсе Саратовской области загорелся промышленный объект из-за атаки БПЛА
08 января 2025, 06:14

Фото: iStock/Distortion Media

В Энгельсе Саратовской области случился пожар на промышленном объекте из-за обломков БПЛА. Этим поделился глава региона Роман Бусаргин.
«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, что ранее «Радио 1» сообщало об объявленной опасности атаки БПЛА в Саратовской области. Также этой ночью пять беспилотников были сбиты в Ростовской области. Несколько БПЛА было ликвидированы в Белгородском районе, где в результате атаки был поврежден частный дом.

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Слюсарь: за ночь в Ростовской области отражена атака пяти БПЛА
08 января 2025, 06:05

Фото: iStock/bbsferrari

За ночь в Ростовской области было сбито пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью 5 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Средства ПВО отразили атаку в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее «Радио 1» сообщало об угрозе атаки беспилотников в Саратовской области. Экстренные службы были приведены в полную готовность.

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#ростовская область
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Подполковник Дэвис: Трамп дал понять Зеленскому, что путь в НАТО Украине закрыт
08 января 2025, 04:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции дал понять Владимиру Зеленскому, что для Украины путь в НАТО закрыт. Об заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«По моему мнению, нет никакого шанса — даже малюсенького — абсолютный ноль на то, что Трамп бы говорил это, а потом хотя бы попытался предоставить Украине приглашение на вступление в НАТО на переговорах» — сказал подполковник в ходе эфира своего YouTube-канала.

Как отметил Дэвис, Трамп вообще не рассматривает вариант вступления Украины в Альянс. Это он дал понять Зеленскому, поэтому для заключения мира с Россией нужно отказаться от идеи членства НАТО. Напомним, ранее Трамп заявлял, что понимает претензии России в отношении вступления Украины в Альянс.

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Бусаргин: в Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА
08 января 2025, 04:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор, экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее «Радио 1» сообщало о нескольких сбитых беспилотниках в Белгородском районе. В результате инцидента был поврежден частный дом.

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#саратовская область
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Гладков: над Белгородским районом сбито несколько беспилотников ВСУ
08 января 2025, 03:29

Фото: iStock/rancho_runner

Над Белгородским районом силы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В селе Стрелецкое падение обломков беспилотника привело к повреждению кровли и фасада частного дома. К тому же в дворе загорелся мусор, который потушили пожарные.

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#пожарные
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В Киеве объявлена воздушная тревога
08 января 2025, 02:51

Фото: iStock/DmyTo

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога прозвучала в Киеве в 02:21 по московскому времени. Также опасность атаки с воздуха введена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее «Радио 1» сообщало, что администрация действующего президента США Джо Байдена собирается объявить о новом пакете военной помощи для Украины 9 января. Его точная сумма неизвестна, однако она не охватит уже выделенные Конгрессом четыре миллиарда долларов.

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Швейцария готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине
08 января 2025, 01:39

Фото: iStock/william87

Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому, что страна готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине. Слова главы государства передает РИА Новости.
«Я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению», — сказала Келлер-Саттер.

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Украина отказывается вести переговоры с РФ. Также в стране на законодательном уровне запрещен диалог с Россией.

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#всу
#рф
#переговоры
#швейцария
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