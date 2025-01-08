В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 8 января дежурными силами противовоздушной обороны сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 32 БПЛА ВСУ над семью российскими регионами и над акваторией Азовского моря.