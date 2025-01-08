В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

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Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 8 января дежурными силами противовоздушной обороны сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 32 БПЛА ВСУ над семью российскими регионами и над акваторией Азовского моря.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массированной атаке подверглась Саратовская область. Над её территорией были уничтожены 11 беспилотников. По четыре БЛЛА силы ПВО уничтожили над Ростовской и Курской областями, по три — над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Краснодарского края, один — над Волгоградской областью. Ещё четыре украинских дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.
Киев атакует при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России ежедневно. Большинство БПЛА успешно уничтожаются системами ПВО, но падающие обломки повреждают, дома, социальные объекты и автомобили. Порой гибнут и мирные жители.
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Александр Бойцов