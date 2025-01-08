Богомаз: в Брянской области сбито три беспилотника ВСУ

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В Брянской области этой ночью система ПВО сбила три беспилотника ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — поделился Богомаз в своем telegram-канале.
В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На месте крушения беспилотников работают оперативные и экстренные службы.
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Иван Мусатов