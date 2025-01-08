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Богомаз: в Брянской области сбито три беспилотника ВСУ

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области этой ночью система ПВО сбила три беспилотника ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.


«Три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — поделился Богомаз в своем telegram-канале.

В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На месте крушения беспилотников работают оперативные и экстренные службы.

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В Энгельсе Саратовской области загорелся промышленный объект из-за атаки БПЛА
08 января 2025, 06:14

Фото: iStock/Distortion Media

В Энгельсе Саратовской области случился пожар на промышленном объекте из-за обломков БПЛА. Этим поделился глава региона Роман Бусаргин.
«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, что ранее «Радио 1» сообщало об объявленной опасности атаки БПЛА в Саратовской области. Также этой ночью пять беспилотников были сбиты в Ростовской области. Несколько БПЛА было ликвидированы в Белгородском районе, где в результате атаки был поврежден частный дом.

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Слюсарь: за ночь в Ростовской области отражена атака пяти БПЛА
08 января 2025, 06:05

Фото: iStock/bbsferrari

За ночь в Ростовской области было сбито пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью 5 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Средства ПВО отразили атаку в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее «Радио 1» сообщало об угрозе атаки беспилотников в Саратовской области. Экстренные службы были приведены в полную готовность.

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#telegram
#пво
#ростовская область
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Подполковник Дэвис: Трамп дал понять Зеленскому, что путь в НАТО Украине закрыт
08 января 2025, 04:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции дал понять Владимиру Зеленскому, что для Украины путь в НАТО закрыт. Об заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«По моему мнению, нет никакого шанса — даже малюсенького — абсолютный ноль на то, что Трамп бы говорил это, а потом хотя бы попытался предоставить Украине приглашение на вступление в НАТО на переговорах» — сказал подполковник в ходе эфира своего YouTube-канала.

Как отметил Дэвис, Трамп вообще не рассматривает вариант вступления Украины в Альянс. Это он дал понять Зеленскому, поэтому для заключения мира с Россией нужно отказаться от идеи членства НАТО. Напомним, ранее Трамп заявлял, что понимает претензии России в отношении вступления Украины в Альянс.

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Бусаргин: в Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА
08 января 2025, 04:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор, экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее «Радио 1» сообщало о нескольких сбитых беспилотниках в Белгородском районе. В результате инцидента был поврежден частный дом.

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#беспилотник
#саратовская область
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Гладков: над Белгородским районом сбито несколько беспилотников ВСУ
08 января 2025, 03:29

Фото: iStock/rancho_runner

Над Белгородским районом силы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В селе Стрелецкое падение обломков беспилотника привело к повреждению кровли и фасада частного дома. К тому же в дворе загорелся мусор, который потушили пожарные.

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#пожарные
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#вячеслав гладков
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В Киеве объявлена воздушная тревога
08 января 2025, 02:51

Фото: iStock/DmyTo

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога прозвучала в Киеве в 02:21 по московскому времени. Также опасность атаки с воздуха введена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее «Радио 1» сообщало, что администрация действующего президента США Джо Байдена собирается объявить о новом пакете военной помощи для Украины 9 января. Его точная сумма неизвестна, однако она не охватит уже выделенные Конгрессом четыре миллиарда долларов.

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#украина
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Швейцария готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине
08 января 2025, 01:39

Фото: iStock/william87

Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому, что страна готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине. Слова главы государства передает РИА Новости.
«Я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению», — сказала Келлер-Саттер.

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Украина отказывается вести переговоры с РФ. Также в стране на законодательном уровне запрещен диалог с Россией.

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#переговоры
#швейцария
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Пентагон: США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода Байдена
08 января 2025, 00:37

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода действующего президента страны Джо Байдена, так как сохранится контактная группа по помощи Киеву. Об этом заявили в Пентагоне.
«США ожидают, что после ухода Байдена контактная группа по поддержке Украины продолжит функционировать для обеспечение потребностей Киева» — цитирует обращение военного ведомства РИА Новости.

Также в сообщении указали, что 9 января контактная группа утвердит военные потребности ВСУ до конца 2027 года. В частности это коснется бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий, морской и воздушной безопасностей.

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#всу
#пентагон
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Меркурис: ВСУ должны уходить из Курской области, пока позволяет погода
08 января 2025, 00:27

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины должны отступать из Курской области, пока для этого есть благоприятные погодные условия. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис.
«Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное», — рассказал Меркурис в своем видеоблоге.

По словам аналитика, Владимир Зеленский главком ВСУ Александр Сырский вряд ли пойдут на это. При этом сейчас украинская армия имеет возможность выйти из Курской области, так как имеются благоприятные погодные условия для отступления.

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#всу
#курская область
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