Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили обслуживание рейсов
Аэропорты Астрахани и Волгограда временно приостановили приём и отправку авиарейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По его словам, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности полётов. В Росавиации подчеркнули, что временные ограничения являются превентивной мерой и направлены на сохранение высокого уровня безопасности для пассажиров и экипажей.
В частности, 14 августа аэропорт Волгограда ограничил прием и отправку рейсов с 18:25 по московскому времени. Эти ограничения были сняты лишь ранним утром следующего дня. За время действия запрета на вылет были задержаны рейсы, отправлявшиеся из шести различных городов.
Подробности по ситуации в аэропорту Астрахани пока не раскрываются, однако известно, что там также временно приостановлена работа с рейсами.
Руководство аэропортов и Росавиация просят пассажиров заранее уточнять статус своих рейсов и планировать поездки с учётом временных ограничений. Также ведомства приносят извинения за возможные неудобства и заверяют, что делают всё возможное для скорейшего восстановления нормального графика работы.
Читайте также: