Беспилотники атаковали порт Оля в Лиманском районе Астраханской области
В Астраханской области беспилотники атаковали порт Оля в Лиманском районе региона. Об этом рассказал губернатор Игорь Бабушкин в своем telegram-канале.
Как рассказал градоначальник, налет дронов случился 14 августа. В результате падения обломков БПЛА было повреждено одно судно. Пострадавших и повреждений портовой инфраструктуры удалось избежать.
«Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен» — пишет Бабушкин.
Губернатор отметил, что специалисты не смогли найти все беспилотники, которые были ликвидированы с помощью РЭБ. В связи с этим глава региона просит жителей при обнаружении БПЛА не принимать никаких действий и сообщить о находе в органы правопорядка.