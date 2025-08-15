Беспилотники атаковали порт Оля в Лиманском районе Астраханской области

15 августа 2025, 16:20

Фото: iStock/rancho_runner

В Астраханской области беспилотники атаковали порт Оля в Лиманском районе региона. Об этом рассказал губернатор Игорь Бабушкин в своем telegram-канале.





Как рассказал градоначальник, налет дронов случился 14 августа. В результате падения обломков БПЛА было повреждено одно судно. Пострадавших и повреждений портовой инфраструктуры удалось избежать.





«Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен» — пишет Бабушкин.