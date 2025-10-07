Аэропорты Калуги и Волгограда приостановили полеты
Прием и выпуск судов временно остановлен в аэропортах Калуги и Волгограда. Об этом в Телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко
Первым полеты ограничила воздушная гавань Волгограда. Спустя несколько минут аналогичные меры ввели в калужском аэропорту. По словам Кореняко, это связано с обеспечением безопасности полетов.
В последний раз ограничения на полеты в аэропортах Волгограда и Калуги вводили 3 октября по тем же причинами. Тогда они не работали на протяжении четырех часов.
Ранее несколько взрывов произошли в небе над Тулой. Как рассказали местные жители, система ПВО работает по воздушным целям.
