Достижения.рф

Аэропорты Калуги и Волгограда приостановили полеты

Росавиация ограничила полеты в аэропортах Калуги и Волгограда
Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Прием и выпуск судов временно остановлен в аэропортах Калуги и Волгограда. Об этом в Телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко



Первым полеты ограничила воздушная гавань Волгограда. Спустя несколько минут аналогичные меры ввели в калужском аэропорту. По словам Кореняко, это связано с обеспечением безопасности полетов.

В последний раз ограничения на полеты в аэропортах Волгограда и Калуги вводили 3 октября по тем же причинами. Тогда они не работали на протяжении четырех часов.

Ранее несколько взрывов произошли в небе над Тулой. Как рассказали местные жители, система ПВО работает по воздушным целям.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0