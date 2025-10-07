Аэропорты Калуги и Волгограда приостановили полеты

07 октября 2025, 02:26

Росавиация ограничила полеты в аэропортах Калуги и Волгограда

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Прием и выпуск судов временно остановлен в аэропортах Калуги и Волгограда. Об этом в Телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко