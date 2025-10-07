Несколько взрывов прогремели над Тулой

07 октября 2025, 01:03

SHOT: жители Тулы сообщили о взрывах в небе

Фото: istockphoto / irontrybex

В небе над Тулой раздаются взрывы от системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.