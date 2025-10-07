Несколько взрывов прогремели над Тулой
В небе над Тулой раздаются взрывы от системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки, что свидетельствует о результатах работы ПВО. Согласно полученным данным, происходит сбитие воздушных целей, которые пытаются атаковать город.
Туляки утверждают, что в общей сложности на севере и юге города прогремели не менее пяти взрывов. От одного из громких звуков включились сигнализации у припаркованных автомобилей. Сведения от официальных лиц не поступали.
Ранее стало известно об атаке ВСУ на Белгород, в результате которой в некоторых районах начались пожары.
