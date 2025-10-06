Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова

06 октября 2025, 23:47

SHOT: около 20 сильных взрывов прогремели в Харькове

Фото: istockphoto / Dima Berlin

Два десятка мощных взрыв произошли в Харькове. Город находится под ударом беспилотников «Герань-2», информирует Телеграм-канал SHOT.