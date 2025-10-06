Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова
Два десятка мощных взрыв произошли в Харькове. Город находится под ударом беспилотников «Герань-2», информирует Телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, идет атака на энергетическую и материально-техническую инфраструктуру города. Дроны ударили по складам с ГСМ и электроподстанции «Лосево». В результате на территории большей части города наблюдаются перебои с электричеством, в некоторых районах свет пропал полностью.
В одном из мест прилетов зафиксирован сильный пожар, а в небо поднимаются клубы черного дыма. Сведения от официальных лиц по этому поводу не поступали.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по Кореневскому району. В результате инцидента осколочные ранения получил один мирный житель.
