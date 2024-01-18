AFP: Умеров не поедет во Францию «по соображениям безопасности»

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Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил свой визит во Францию «по соображениям безопасности», об этом сообщает AFP со ссылкой на Минобороны Франции.
«Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию «по соображениям безопасности», — прокомментировали ситуацию в агентство.
Напомним, ранее стало известно, что французский министр обороны Себастьян Лекорню 18 января встретится с главой оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым, чтобы запустить конференцию «Артиллерийской коалиции». Умеров также должен был посетить промышленные объекты во Франции.
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Евгения Парфентьева