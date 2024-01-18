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AFP: Умеров не поедет во Францию «по соображениям безопасности»

18 января 2024, 09:53
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил свой визит во Францию «по соображениям безопасности», об этом сообщает AFP со ссылкой на Минобороны Франции.
«Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию «по соображениям безопасности», — прокомментировали ситуацию в агентство.

Напомним, ранее стало известно, что французский министр обороны Себастьян Лекорню 18 января встретится с главой оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым, чтобы запустить конференцию «Артиллерийской коалиции». Умеров также должен был посетить промышленные объекты во Франции.


В результате, было принято решение о запуске конференции по видеосвязи.

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#украина
#франция
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Гладков: При утреннем обстреле Белгорода пострадала женщина
18 января 2024, 09:20

Фото: iStock/wutwhanfoto

В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ пострадала местная жительница, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Напомним, утром 18 января Вооружённые силы Украины обстреляли Белгородскую область. По словам Гладкова, украинские войска выпустили по территории региона 10 ракет.

«Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава», — прокомментировал ситуацию Гладков.

По словам главы региона, пострадавшую уже доставили в больницу. Сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

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#вячеслав гладков
#белгород
#обстрел
#всу
#пострадавший
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РИА: На Украине арестовали 150 морпехов, отказавшихся форсировать Днепр
18 января 2024, 09:07

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские власти арестовали более 150 морпехов, которые отказались форсировать Днепр, об этом рассказала жена одного из арестованных в интервью для «РИА Новости».
«Я — обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — рассказала агентству жена морпеха.

По её словам, украинское командование не предоставляет военным боеприпасы, и просто бросает мужчин на смертельные штурмы. Так, отказавшиеся форсировать Днепр и высаживать на его левом берегу, против оснащённой российской армии, были арестованы.

Супруга военнослужащего также призвала сограждан перестать молчать, чтобы освободить незаслуженно заключённых украинских мужчин.

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#украина
#сво
#всу
#арест
#военные
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The Hill: Следующим шагом Запада против РФ станет помощь Украине в атаке на Крым
18 января 2024, 08:55

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Следующим военным шагом Запада против России станет помощь Украине в атаке на Крымский полуостров, об этом пишет журналист Глен Ховард в своей статье для The Hill.
«Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины», — прокомментировал ситуацию Ховард.

Обозреватель также напомнил, что киевский режим просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, однако, ФРГ отказала Украине в этой просьбе, чтобы не допускать эскалации конфликта.

В это время, ситуация для украинский войск на полях СВО становится всё более напряжённой. Вчера генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что самым сложным участком линии боевого соприкосновения для Киева является Купянск.

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#крым
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#ракеты
#сво
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Марочко: Родственники потеряли связь с харьковчанами, эвакуированными Киевом
18 января 2024, 08:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Жители Харьковской области, которых эвакуировал киевский режим, не выходят на связь с родственниками, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил о принудительной эвакуации жителей региона по соображениям безопасности.

«После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад (Харьковская область) родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь», — рассказал Марочко.

По информации отставного полковника, последнее, что успели сообщить эвакуированные харьковчане - украинские полицейские отобрали у них мобильные телефоны и другие гаджеты, обеспечивающие связь.

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#украина
#сво
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В петербургском аэропорту Пулково был введён план «Ковёр» из-за беспилотника ВСУ
18 января 2024, 08:01

Фото: istockphoto/rancho_runner

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил ограничения в своей работе. На его территории был задействован план «Ковёр», применяемый в случае воздушной опасности.
Как сообщили в информационной службе воздушного узла, был, в частности, задержан авиарейс из Еревана. Изменения в работе аэропорта носили непродолжительный характер. В настоящее время Пулково функционирует в штатном режиме и план «Ковёр» отменён. Он вводился из-за появления над территорией Ленинградской области беспилотного летательного аппарата.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили о перехвате и уничтожении дежурными средствами ПВО дрона над землями региона. Московские аэропорты уже неоднократно вводили ограничения в работе из-за украинских беспилотников. Теперь план «Ковёр» был задействован и на территории воздушного узла Северной столицы.

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#ленинградская область
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«Не лопнет харя?»: Депутат Рады обвинил Зеленского в воровстве
Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета Украины
18 января 2024, 07:45

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев к патриотизму, а сам, при этом, разворовывает госбюджет страны, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Гео Лерос на своём YouTube-канале.
«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?», — уличил в лицемерии Лерос Зеленского.

Депутат рассказал, что Зеленский и его команда вывели порядка 40 миллионов долларов, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому*, на офшорные счета.

Лерос также напомнил, что в 2014 году Зеленский не платил налоги на Украине, однако, брал деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в Европе.

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#бюджет
#украина
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Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта в Донбассе
18 января 2024, 07:11

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Украинская рота, состоящая из женщина, зашла на Кременской участок фронта в Донбассе, об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» в интервью для «РИА Новости».
«Самое удивительное это, конечно, женская рота на «болото» (название участка местности в Серебрянском лесничестве) зашла, состоящая исключительно из женщин», — рассказал агентству «Аид».

Боец «Ахмата» предположил, что женская рота состоит из добровольцев.

Сперва российские военные подумали, что ВСУ расставили акустические ловушки, однако, прислушавшись к радио, осознали, что на участок действительно зашли женщины.

По его словам, они выполняют работу снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

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#военные
#радио
#всу
#сво
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Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
18 января 2024, 06:51

Фото: iStock/Alexyz3d

Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил горожан Гладков.

В случае, если жители Белгорода находятся на улице, губернатор порекомендовал им спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Напомним, в ночь на 18 января в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской и Московской областями.

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#ракетный удар
#белгород
#вячеслав гладков
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Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
18 января 2024, 06:42

Фото: iStock/RamonCast

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженные укрепленные позиции и пехотные подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе проведения специальной военной операции на Купянском направлении.
Как сообщили представители Министерства обороны РФ, после получения координат расчеты РСЗО оперативно заняли позиции и нанесли удар по широким областям. Отмечается, что в этом процессе ключевую роль сыграло точное наведение, предоставленное расчетами беспилотных летательных аппаратов.

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