Агент Киева собирал БПЛА для ВСУ при помощи 3D-принтеров в Крыму

04 августа 2026, 13:04

Агент Киева печатал детали на 3D-принтерах и собирал БПЛА для ВСУ в Крыму

Фото: istockphoto/Yingko

В Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в госизмене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом стало известно 4 августа.