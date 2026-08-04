Агент Киева собирал БПЛА для ВСУ при помощи 3D-принтеров в Крыму
В Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в госизмене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом стало известно 4 августа.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленник по заданию украинского куратора не только собирал разведывательные данные, но и организовал производство компонентов для беспилотников с использованием 3D-принтеров. По информации ведомства, задержанным оказался уроженец Херсонской области. Его завербовала СБУ через мессенджер Telegram.
На первоначальном этапе он передавал украинской стороне сведения о перемещении военной техники, расположении российских воинских подразделений и объектах критической инфраструктуры полуострова. В дальнейшем, как отметили в ФСБ, подозреваемый перешел к практическим действиям: он наладил изготовление на 3D-принтерах отдельных деталей и сборку беспилотных летательных аппаратов. Часть дронов оснастили устройствами для автоматического сброса боеприпасов.
При обыске у фигуранта изъяли четыре 3D-принтера, 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, пульты управления, а также более 200 комплектующих: аккумуляторные батареи, электродвигатели с пропеллерами, антенны, оптоволоконный кабель, радиостанции, компьютеры, жесткие диски, флеш-накопители и мобильные телефоны. В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения, проводится комплекс процессуальных действий.
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