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Агент СБУ получил свыше 14 лет за покушение на главу района в ЛНР

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского приговорили к более чем 14 годам колонии строгого режима за покушение на главу Беловодского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на помощника прокурора ЛНР Елену Усачеву.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Роменского к 14 годам 10 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировала она.
Собеседница агентства добавила, что с сотрудниками СБУ осужденный сговорился еще в феврале 2022 года. Он выстрелил по машине чиновника не меньше 20 раз, однако пострадавший выжил.



Также Роменский хотел подорвать служебную машину начальника Министерства Госбезопасности Беловодского района региона, но его задержали.

По данным СК, Роменский привлек своего отца. Тот уже получил срок в более чем четыре года колонии.

«Его отец приговорен к 4 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении сотрудника Службы безопасности Украины выделено в отдельное производство», — добавила Старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Елена Марковская.

Она уточнила, что Владислав Роменский выплатит потерпевшим компенсацию в 400 тысяч рублей.

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ВС РФ уничтожили в Одессе катера CombatBoat и повредили ЗРК Gepard
15 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минувшей ночью армия России атаковала порт в Одессе. На протяжении двух часов российские дроны «Герань» били по территории порта, используемого ВСУ в военных целях, пишет Telegram-канал Condottiero.
Атака произошла в два этапа. Сначала ВС РФ поразили несколько целей. В результате попаданий зафиксирована вторичная детонация, что, вероятно, связано с попаданием по боеприпасам.

Спустя некоторое время ещё несколько российских дронов появились у Одессы. По ним велся огонь из ЗРК. Четыре дрона удалось сбить, еще три достигли назначенных целей. По словам местных жителей, после прилёта замолкли звуки со стороны позиции ПВО. Военкоры полагают, что дроны могли её уничтожить.

Кроме того, ранее стало известно, что в Одессу прибыл командующий ВМС Дании контр-адмирал Хенрик Рюберг, который сопровождал уникальный груз - десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H. ВМС Украины впервые публично продемонстрировали получение оружия такого типа. И впервые этот особо опасный тип вооружения был уничтожен.

Таким образом, по предварительным данным, в Одесском порту уничтожена партия 155-мм снарядов, серьезные повреждения получила немецкая зенитная установка Gepard, один из прилетов пришелся на топливный резервуар «неработающего» терминала. Также частично повреждены катера, доставка которых была анонсирована 12 ноября.

Прилеты сопровождались интенсивной детонацией, тушение пожара в порту до сих пор продолжается.

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Экс-глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков отправился на СВО
15 ноября 2024, 13:57

Фото: iStock/zim286

Производство по уголовному делу против бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова, осужденного на 18 лет строгого режима за мошенничество, временно приостановлено. Он заключил контракт на службу в Вооруженных силах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Иркутской области.
Кировский районный суд Иркутска приговорил экс-министра к 18 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и мошенничество. По информации СК РФ, в декабре 2021 года Сандаков получил от руководителя подведомственной Минздраву организации часть взятки в размере 1 000 000 рублей за назначение определенного кандидата на должность главного врача медицинского учреждения.

В феврале 2022 года он также получил 7 000 000 рублей от представителей коммерческой фирмы за предоставление конкурентных преимуществ в ходе аукциона на закупку медицинского оборудования.

Сандаков является выпускником Пермской государственной медицинской академии имени академика Е.А. Вагнера по специальности «лечебное дело», прошел ординатуру по специальности «хирургия». Он имеет степень кандидата медицинских наук, работал хирургом в больницах Перми и Москвы.

Ранее стало известно, что жительнице Нижнего Новгорода, укравшей 29 пачек масла из супермаркета, на допросе в полицейском участке предложили подписать контракт с Минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Forbes: дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ
15 ноября 2024, 13:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ, российские штурмовики появились будто бы из ниоткуда. Об этом пишет американский журнал Forbes. Россия, как утверждается, и раньше использовала тактику штурма небольшими отрядами, но в этот раз это стало полной неожиданностью.
«Однако украинцы не ожидали, что русские применят эту тактику в Купянске. Город находится в 100 милях (около 160 км — прим. ред.) от основных очагов масштабного конфликта: Курской области на западе России и района вокруг города Покровска», — говорится в материале.
По информации издания, украинские силы растянуты по всей линии фронта и серьезно измотаны, в то время как ВС РФ больше не проводит большую часть времени в окопах, а активно идет в наступление.

О полной зачистке города от ВСУ говорить пока не приходится, отмечает издание, однако сам факт прорыва — зловещий знак для украинских вооруженных сил.

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#город
#всу
#вс рф
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Житель Башкирии отправился на СВО вслед за братом-близнецом
15 ноября 2024, 13:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Башкирии мужчина ушел на специальную военную операцию (СВО) вслед за своим братом-близнецом. Об этом информирует издание «Туймазинский вестник».
Сообщается, что он более двадцати лет служил в правоохранительных органах. На СВО мужчина служил в десантно-штурмовой бригаде. Его брат был призван на спецоперацию еще в 2022 году. Глава Иглинского района республики Гюзель Насырова отметила, что семья является ярким примером сплоченности и силы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение после возвращения с фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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Бойцы ВС РФ беспрепятственно зашли в села Гремяч и Муравьи под Черниговом
Военэксперт Рожин: Бойцы ВС РФ зашли в села Гремяч и Муравьи под Черниговом
15 ноября 2024, 13:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы ВС РФ смогли беспрепятственно зайти в села Гремяч и Муравьи Черниговской области и водрузили там российские флаги. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
«ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги», — говорится в авторском Тelegram-канале Рожина Colonelcassad.

Он предположил, что украинских пограничников из Черниговской области отправили на удержание территорий Курской области.

При этом Рожин подчеркнул, что российские командование пока не раскрывает свои планы по действиям на территории Черниговской области.

Напомним, ранее села Гремяч и Муравьи использовали боевики РДК* в качестве точки, откуда они предпринимали попытки вторжения на территорию Брянской области.

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* РДК — запрещённая и террористическая организация.
#село
#вс рф
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Свыше тысячи бойцов СВО подали заявки на программу «Время героев»
Бойцы СВО регистрируются на отбор во второй поток программы «Время героев»
15 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/zim286

Свыше тысячи бойцов спецоперации, включая ветеранов, подали заявки на отбор во второй поток программы «Время героев», сказано в Telegram программы. Уточняется, что регистрация началась в пятницу, 15 ноября.
Накануне объявили о том, что формируется второй поток обучения на магистерской программе и подвели итоги второго модуля прошлого потока.

На новые ответственные должности назначили 12 человек. В частности, речь идет о полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе Артеме Жоге, руководителе Тамбовского региона Евгении Первышове, главе «Движения первых» Артуре Орлове и сенаторе Алексее Кондратьеве. Врио главы Еврейской автономной области назначена Мария Костюк.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

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#мир
#россия
#сво
#новости
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ВС РФ освободили село Степановка в ДНР
15 ноября 2024, 12:44

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Армия России освободила от присутствия подразделений ВСУ село Степановка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также там напомнили, что за прошедшую неделю армия России освободила в ДНР Вознесенку и Волченку.

По данным МО РФ, за минувшую неделю потери ВСУ на данном направлении составили порядка более 3235 человек. Также было уничтожено пять танков противника, в том числе немецкий «Leopard», 26 ББМ, включая «Marder» производства ФРГ, и два американских бронетранспортера М113, а также 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.

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#армия
#армия россии
#днр
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#всу
#вс рф
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«Не вижу смысла»: Кагарлицкий** выступил с заявлением
Социолог Борис Кагарлицкий** потребовал не включать его в списки на обмен
15 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/OlFedv

Социолог Борис Кагарлицкий** попросил не включать его в списки обмена заключенными. Его слова цитирует РБК.
«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме. В конце концов, для левого политика или для обществоведа в России тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять, когда выбираешь данный путь», — сказано в заявлении.
Кагарлицкого взяли летом прошлого года по статье об оправдании терроризма. По версии следствия, он раскритиковал спецоперацию на Украине и поддержал практику взрывов для решения о прекращении боевых действий. Речь шла о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

Сам Кагарлицкий считает, что ему приписывают неподтвержденное мнение и опираются на двусмысленный заголовок опубликованной видеозаписи.

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*Признан иноагентом в РФ.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
#мир
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#криминал
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«Придется»: чем в США пригрозили Украине
Politico: Киеву пригрозили территориальными уступками при урегулировании
15 ноября 2024, 12:19

Фото: istockphoto/sb2010

В случае урегулирования конфликта на Украине при помощи республиканца Дональда Трампа, киевский режим будет вынужден уступить территории, сообщает Politico.
«Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки», — сказано в материале.

Новоизбранный президент США говорил во время выборов, что способен прекратить кризис в республике «за сутки». Ранее он также заявлял, что боевые действия пора заканчивать, и обещал работать над этим «усердно». Подробности своего плана политик не раскрыл.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. По предположениям экспертов, переговоры России и Украины могут состояться уже 21-го.

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#мир
#сша
#украина
#россия
#конфликт
#война
#сво
#кризис
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