Агент СБУ получил свыше 14 лет за покушение на главу района в ЛНР

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Агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского приговорили к более чем 14 годам колонии строгого режима за покушение на главу Беловодского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на помощника прокурора ЛНР Елену Усачеву.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Роменского к 14 годам 10 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировала она.Собеседница агентства добавила, что с сотрудниками СБУ осужденный сговорился еще в феврале 2022 года. Он выстрелил по машине чиновника не меньше 20 раз, однако пострадавший выжил.
Также Роменский хотел подорвать служебную машину начальника Министерства Госбезопасности Беловодского района региона, но его задержали.
По данным СК, Роменский привлек своего отца. Тот уже получил срок в более чем четыре года колонии.
«Его отец приговорен к 4 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении сотрудника Службы безопасности Украины выделено в отдельное производство», — добавила Старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Елена Марковская.
Она уточнила, что Владислав Роменский выплатит потерпевшим компенсацию в 400 тысяч рублей.
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