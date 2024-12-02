Агента СБУ приговорили в Белоруссии к десяти годам колонии

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Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Вячеслав Бородия, известный под псевдонимом «Мангуст», получил десять лет колонии в Белоруссии, пишет «Белта».
Уточняется, что украинца задействовали в переброске оружия, взрывчатки и различной техники на территорию республики.
Известно, что подсудимый проходил спецподготовку для организации терактов и выполнения прочих заданий своих кураторов. Бородия еще может обжаловать приговор суда, поскольку он не вступил в законную силу.
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«Окончательно «Мангусту» назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (почти 6,2 тысячи долларов)», — сказано в публикации.
Известно, что подсудимый проходил спецподготовку для организации терактов и выполнения прочих заданий своих кураторов. Бородия еще может обжаловать приговор суда, поскольку он не вступил в законную силу.
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Никита Кротов