На Западе раскрыли, что решит исход конфликта на Украине

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Разрыв в количестве мобилизованных России и Украины решит исход конфликта, считают в США. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
«Самым решающим фактором на поле боя сегодня - это желание украинских военных бороться, чтобы стабилизировать линии фронта. На линии фронта в Донецке сложилась тяжелая ситуация, может быть, даже одна из самых тяжелых за последний период конфликта. Но это не безнадежно», — сказано в материале.Обозреватели добавили, что бригады боевиков ВСУ на первой линии фронта недостаточно укомплектованы, а мобилизация в стране проходит медленно, пишут журналисты.
При этом неназванные информаторы говорят, что за пределами Украины имеется возможность тренировать новые бригады.
Ранее сообщалось, за что в Верховной раде раскритиковали ВСУ.
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Никита Кротов