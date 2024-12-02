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Призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве.
«В Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», — сказал главный дипломат РФ.Он добавил, что лидеры западных государств, похоже, просто идут на поводу у главы киевского режима Владимира Зеленского «потакая всем его капризам».
Руководитель внешнеполитического ведомства России резюмировал, что страна готова к честному диалогу после того, как западные хозяева Зеленского заставят его отменить запрет на переговоры с российской стороной.
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