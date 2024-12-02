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Глава МИД Лавров: призывы Запада дать Украине передышку не являются путем к миру

Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

Призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве.
«В Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», — сказал главный дипломат РФ.
Он добавил, что лидеры западных государств, похоже, просто идут на поводу у главы киевского режима Владимира Зеленского «потакая всем его капризам».



Руководитель внешнеполитического ведомства России резюмировал, что страна готова к честному диалогу после того, как западные хозяева Зеленского заставят его отменить запрет на переговоры с российской стороной.

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#россия
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#мид рф
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#новости
Агента СБУ приговорили в Белоруссии к десяти годам колонии
Агенту СБУ «Мангусту» назначили десять лет колонии в Белоруссии
02 декабря 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Rawf8

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Вячеслав Бородия, известный под псевдонимом «Мангуст», получил десять лет колонии в Белоруссии, пишет «Белта».
Уточняется, что украинца задействовали в переброске оружия, взрывчатки и различной техники на территорию республики.

«Окончательно «Мангусту» назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (почти 6,2 тысячи долларов)», — сказано в публикации.
Известно, что подсудимый проходил спецподготовку для организации терактов и выполнения прочих заданий своих кураторов. Бородия еще может обжаловать приговор суда, поскольку он не вступил в законную силу.

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В Госдуме отреагировали на сообщения о планах демобилизации с СВО
Депутат Лебедев опроверг сообщения о готовящейся демобилизации бойцов СВО
02 декабря 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Evgeny555

В оборонном комитете Госдумы впервые слышат об инициативе демобилизовать участников спецоперации, заявил в беседе с Daily Storm депутат Евгений Лебедев.
Так парламентарий отреагировал на сообщения Telegram-каналов о якобы запланированной на последние дни года демобилизации военнослужащих.

«У нас в комитете информации такой нет», — прокомментировал Лебедев.
Перед этим в Минобороны докладывали о подготовке 300 тысяч контрактников в полках резерва для участия в боевых действиях.

Представитель оборонного ведомства Иван Бувальцев подчеркнул, что для этих целей создали семь рот с инструкторами, а также восемь учебных.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что боевые действия завершатся, когда Россия достигнет поставленных целей.

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#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
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#депутаты
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Пленный в Курской области боевик ВСУ раскрыл обман командиров
МО РФ: пленного боевика ВСУ Горбатко привезли в Курскую область обманным путем
02 декабря 2024, 17:47

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командиры пленного под Курском боевика ВСУ Владимира Горбатко привезли его в Курскую область обманом. Рассказ мужчины предоставило Минобороны РФ.
Горбатко пояснил, что попал в регион после учебки, но узнал об этом уже на линии фронта. Украинец подчеркнул, что его с сослуживцами обещали сменить в трехдневный срок.

«Три дня мы под дождем просидели, все мокрое, автоматы поклинило», — сказал Горбатко.
Боевик добавил, что позже к их позициям подошли бойцы группировки «Север» ВС РФ с призывом сдаться. ВСУ решили подчиниться российским солдатам.

«Нас начали выводить, и в ответку наши [ВСУ] начали накрывать нас минометами», — поделился военнопленный.
Горбатко резюмировал, что при эвакуации по ним ударили из Bradley.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился. Эксперты отмечали, что киевский режим лишь ускорил продвижение российских войск.

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#новости
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Известны новые детали прерванных переговоров с Украиной о мире
Мединский: в 2022 году документ о переговорах с Киевом был передан президентам
02 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/Diy1

Помощник президента Владимир Мединский поделился новыми деталями о ходе переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом пишет РБК.
«Помощник российского президента Владимир Мединский рассказал новые детали переговоров с Украиной, которые велись в первый год конфликта», — говорится в сообщении.
По словам Мединского, договор о мирном соглашении уже был составлен и передан делегациям других стран. При этом украинская сторона приняла решение отказаться от всех договоренностей.

Также Мединский оценил перспективы заключения мира на Украине при новом президенте США Дональде Трампе. Помощник президента рассчитывает на желание американской стороны сохранить мир и не подталкивать Киев к самоуничтожению.

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#мид
#мир
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#украина
#сво
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На Украине оценили дружбу Киева с ФРГ
Панченко: цена дружбы Украины с ФРГ измеряется в погибших украинцах
02 декабря 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Pomogayev

Цена дружбы Киева с Германией в частности и с Западом в целом измеряется в жизнях украинцев, написала республиканская журналистка Диана Панченко в соцсетях.
Таким образом она отреагировала на пост немецкого канцлера Олафа Шольца после поездки в Киев. К снимку с Владимиром Зеленским есть приписка «Мы на вашей стороне».

«Почему цена дружбы Украины с вами должна измеряться числом погибших?» — спросила Панченко.
В понедельник, 2 декабря, Шольц прибыл на Украину для переговоров с главой киевского режима. По телефону канцлер уверил Зеленского, что ФРГ будет и дальше помогать украинской стороне, сообщили в германском кабмине.

Украина получает военную поддержку от стран коллективного Запада на фоне спецоперации России в Донбассе.

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#сво
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На Западе раскрыли, что решит исход конфликта на Украине
WP: исход украинского конфликта решит разрыв в количестве мобилизованных
02 декабря 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Разрыв в количестве мобилизованных России и Украины решит исход конфликта, считают в США. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
«Самым решающим фактором на поле боя сегодня - это желание украинских военных бороться, чтобы стабилизировать линии фронта. На линии фронта в Донецке сложилась тяжелая ситуация, может быть, даже одна из самых тяжелых за последний период конфликта. Но это не безнадежно», — сказано в материале.
Обозреватели добавили, что бригады боевиков ВСУ на первой линии фронта недостаточно укомплектованы, а мобилизация в стране проходит медленно, пишут журналисты.

При этом неназванные информаторы говорят, что за пределами Украины имеется возможность тренировать новые бригады.

Ранее сообщалось, за что в Верховной раде раскритиковали ВСУ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#мобилизация
#военные
#новости
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Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы по Украине
02 декабря 2024, 15:52

Сергей лавров и Петер Сийярто (Фото: РИА Новости/МИД РФ)

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приехал в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине, пишет РИА Новости.
«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии», — сказал Сийярто на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая транслировалась в соцсети Facebook*.

Он отметил, что на сегодняшний день имеется самый большой риск эскалации с начала конфликта, который повлекли «опасные и безответственные решения» в последнее время.

Тем временем глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай. Она назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев также «призвана как можно скорее приблизиться к установлению мира». Напомним, Шольц приехал в Киев утром 2 декабря.

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*запрещена в РФ как экстремистская.
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В Верховной Раде раскритиковали ВСУ из-за отсутствия укреплений на реке Оскол
Депутат Безуглая раскритиковала ВСУ за отсутствие укреплений на реке Оскол
02 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/herPhoto

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с критикой ВСУ из-за отсутствия оборонительных сооружений на реке Оскол. Свои обвинения депутат высказала в своем telegram-канале.
«Какое разумное объяснение может быть тому, что за два года на реке Оскол и на границе с Россией не появились никакие фортификации? Этот вопрос риторический», — говорится в сообщении.

По словам Безуглой, успехи российской армии никак не влияют на положение украинских генералов. При этом депутат подчеркнула важность реки Оскол, так как после ее пересечения армия РФ будет угрожать населенным пунктам Изюм, Боровая и Балаклея в Харьковской области.

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#армия
#всу
#зеленский
#рф
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На Украине анонсировали использование «роя дронов» в 2025 году
Reuters: Киев может впервые применить рой дронов в 2025 году
02 декабря 2024, 15:31

Фото: istockphoto/Oselote

Боевики ВСУ, возможно, в грядущем году увеличат применение беспилотников с автономным наведением, а также впервые воспользуются «роем дронов» для ударов. Об этом в разговоре с агентством Reuters рассказал глава украинского Минцифры Михаил Федоров.
«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», — прокомментировал чиновник.
По его словам, украинская сторона пользуется десятками систем ИИ собственной разработки, позволяющих дронам бить по целям без участия человека.

Перед этим в ФРГ рассказали о новом пакете помощи для Украины.

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