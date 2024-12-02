На Украине анонсировали использование «роя дронов» в 2025 году

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Боевики ВСУ, возможно, в грядущем году увеличат применение беспилотников с автономным наведением, а также впервые воспользуются «роем дронов» для ударов. Об этом в разговоре с агентством Reuters рассказал глава украинского Минцифры Михаил Федоров.
«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», — прокомментировал чиновник.По его словам, украинская сторона пользуется десятками систем ИИ собственной разработки, позволяющих дронам бить по целям без участия человека.
Перед этим в ФРГ рассказали о новом пакете помощи для Украины.
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