Михаил Шеремет (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Новое контрнаступление ВСУ станет финалом киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. В этом уверен депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его словам передает РИА Новости.
Накануне главком ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. По его словам, победа будет невозможной, если ВСУ будут лишь обороняться. Военные должны перехватить инициативу и контратаковать.
По его словам, все попытки контрнаступления ВСУ будут пресечены, а вражеские силы будут разгромлены. Депутат подчеркнул, что очередное наступление украинской армии совершенно бессмысленно и станет лишь имитацией деятельности для «западных хозяев».
Шеремет также отметил, что все последние действия киевского режима напоминают агонию в предчувствии «скорой политической кончины».
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«Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат», — заявил Шеремет.
По его словам, все попытки контрнаступления ВСУ будут пресечены, а вражеские силы будут разгромлены. Депутат подчеркнул, что очередное наступление украинской армии совершенно бессмысленно и станет лишь имитацией деятельности для «западных хозяев».
Шеремет также отметил, что все последние действия киевского режима напоминают агонию в предчувствии «скорой политической кончины».
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Элина Позднякова