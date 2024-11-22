Депутат Госдумы предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил перекрасить здание Пентагона в яркий желтый цвет после заявления представителя американского оборонного ведомства о готовности к обмену ядерными ударами. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Шеремет сравнил Пентагон с «дурдомом» и подчеркнул, что такие заявления представляют опасность для всего человечества.
Он добавил, что подобная риторика лишь усиливает напряженность в мире и требует серьезного осмысления последствий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США допускают обмен ядерными ударами, при котором часть стратегического арсенала будет сохранена для дальнейшего сдерживания противников
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«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома. Поэтому его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишенных яркий желтый цвет», — отметил депутат.
Он добавил, что подобная риторика лишь усиливает напряженность в мире и требует серьезного осмысления последствий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США допускают обмен ядерными ударами, при котором часть стратегического арсенала будет сохранена для дальнейшего сдерживания противников
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Мария Моисеева