Фото: istockphoto/IherPhoto
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «поздним прозрением» слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путем, передает РИА Новости.
Ранее украинский президент в интервью Fox News признал, что у Киева нет сил для возвращения полуострова под контроль Украины и восстановления границ 1991 года. При этом Зеленский заявил, что надеется вернуть Крым дипломатическим путем.
Шеремет отметил, что такие заявления указывают на начало понимания реальности, но добавил, что цена этого прозрения для Украины оказалась слишком высокой.
Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, где большинство жителей поддержали воссоединение. Украина продолжает считать Крым оккупированной территорией, а Запад поддерживает Киев в этом вопросе.
Однако Москва неоднократно подчеркивала, что референдум соответствовал международному праву, и вопрос статуса Крыма «закрыт окончательно».
Читайте также:
В Великобритании ответили на данные об ударах по России Storm Shadow
«Хромая утка»: Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS
На Западе сделали неожиданное заявление про ядерный потенциал Украины
Шеремет отметил, что такие заявления указывают на начало понимания реальности, но добавил, что цена этого прозрения для Украины оказалась слишком высокой.
«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России», — заявил депутат.Шеремет подчеркнул, что Крым никогда не вернется под контроль Украины: ни силовым, ни дипломатическим путем.
Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, где большинство жителей поддержали воссоединение. Украина продолжает считать Крым оккупированной территорией, а Запад поддерживает Киев в этом вопросе.
Однако Москва неоднократно подчеркивала, что референдум соответствовал международному праву, и вопрос статуса Крыма «закрыт окончательно».
Читайте также:
В Великобритании ответили на данные об ударах по России Storm Shadow
«Хромая утка»: Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS
На Западе сделали неожиданное заявление про ядерный потенциал Украины
Мария Моисеева