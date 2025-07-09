09 июля 2025, 04:30

Полковник Бо: Пока Запад с Киевом не признают позицию РФ, мира не будет

Фото: iStock/sb2010

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине полностью игнорируют позицию России и не учитывают реальную ситуацию на поле боя. К такому выводу пришел бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо в своем выступлении на YouTube.





По его мнению, без учета позиции России переговоры обречены на провал, так как именно Москва в нынешней ситуации определяет ход событий.





«Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает», — заявил полковник.