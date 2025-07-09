«Ничего не получится»: В Европе резко высказались по мирному процессу на Украине
Полковник Бо: Пока Запад с Киевом не признают позицию РФ, мира не будет
Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине полностью игнорируют позицию России и не учитывают реальную ситуацию на поле боя. К такому выводу пришел бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо в своем выступлении на YouTube.
По его мнению, без учета позиции России переговоры обречены на провал, так как именно Москва в нынешней ситуации определяет ход событий.
«Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает», — заявил полковник.
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Это привело, по его словам, к появлению многочисленных мирных планов, которые не принимают во внимание российскую позицию.
Полковник Бо подчеркнул, что Москва четко изложила свое видение урегулирования в специальном меморандуме, однако на Западе и на Украине даже не удосужились его изучить, слепо преследуя лишь собственные интересы.
Жак Бо заключил, что Россия не заинтересована во временной «заморозке» конфликта на 10-20 лет, а стремится к надежному решению.