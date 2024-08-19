«Ахмат» ликвидировал технику ВСУ в Курской области

Бойцы спецподразделения «Ахмат» российской армии за прошедшие сутки уничтожили четыре единицы техники и большое количество пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Командир спецназа добавил, что, по его наблюдениям, противник уже не перебрасывает силы в российские регионы в прежних количествах.
Кроме того, на всех участках боевого соприкосновения было уничтожено «много пехоты».
Ранее командир «Ахмата» выложил видео уничтожения военной техники ВСУ под Суджей, заявив, что техника была уничтожена быстро.
Читайте также:
Сырский скрывал подготовку ВСУ к вторжению в Курскую область
Стало известно о планах увольнения Сырского накануне атаки на Курскую область
Зеленский и Сырский разошлись во мнении относительно атаки на Курскую область
«Сегодня есть одна БМП, один пикап, один грузовик, одна пушка, также уничтожили один расчет "Бабы-Яги". Одного снайпера уничтожили ребята», – добавил Алаудинов.
Кроме того, на всех участках боевого соприкосновения было уничтожено «много пехоты».
Ранее командир «Ахмата» выложил видео уничтожения военной техники ВСУ под Суджей, заявив, что техника была уничтожена быстро.
Читайте также:
Сырский скрывал подготовку ВСУ к вторжению в Курскую область
Стало известно о планах увольнения Сырского накануне атаки на Курскую область
Зеленский и Сырский разошлись во мнении относительно атаки на Курскую область
Александр Климов